Пивоваров резко ответил, употребляет ли он наркотики и зачем хочет сдать анализы

Украинский певец Артем Пивоваров, чьи выступления всегда отличаются безумным драйвом, столкнулся с неприятными обвинениями. В сети начали активно распространяться слухи о том, что исполнитель выходит на сцену под воздействием запрещенных веществ.

Артист не стал терпеть подобные наклепы и решил публично прокомментировать ситуацию. В своих сториз в инстаграме Пивоваров жестко расставил все точки над "і", заверил поклонников, что эти разговоры абсолютно беспочвенны.

Чтобы окончательно развеять любые сомнения скептиков, знаменитость выразил готовность подтвердить свои слова официальным медицинским заключением.

Привет всем, кто пишет, что я выступаю под воздействием веществ. Я готов сдать анализы. Я знаю результаты, мне нечего доказывать себе, –

резко отрезал исполнитель.

Однако однако просто так сдавать анализы артист не собирается. Пивоваров решил обратить этот инцидент в пользу украинских военных и предложил критикам заключить необычное пари. Певец пообещал обнародовать результаты анализов только в том случае, если инициаторы слухов сделают щедрый донат.

Кто готов поддержать сбор средств для наших бригад и подразделений? Можем заключить пари!

– обратился к хейтерам Артем.

Артем Пивоваров / фото из инстаграма

Недавно фанаты заметили жену Артема Пивоварова с округлым животиком во время выступления певца.