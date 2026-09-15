Наконец-то дождалась: ONUKA показала свою Эмми, которую получила еще в 2024 году

Украинская певица Ната Жижченко, известная как ONUKA, наконец получила свою статуэтку Эмми.

Артистка показала награду в новом видео и рассказала, где она будет храниться. Этими кадрами она поделилась в инстаграме.

Статуэтку в Украину привезли музыканты группы "ДахаБраха". Ната решила отправить ее в Чернигов – в мастерскую своего дедушки на Фабричной, 12. Это место имеет для певицы особое значение, ведь именно там снимали большую часть украинского эпизода документального проекта Culture Quest Иана Гранта.

В 2024 году этот выпуск, посвященный Украине, победил в номинации Outstanding Daytime Special. Ната Жижченко была продюсером эпизода. Съемки проходили еще в сентябре 2022 года в Чернигове. Тогда артистка помогала команде познакомиться с волонтерскими организациями и показывала город.

Очень интересно окунуться в то время, но главное, что настроения у нас были совершенно иные. Это был такой порыв, это было то время, когда мы понимали, что скоро начнется контрнаступление, и мы были супер воодушевлены. Все это прекрасное искусство сопротивления запечатлено в этом фильме,

– отметила ONUKA.

Певица добавила, что для нее особенно символично вернуть статуэтку именно в мастерскую дедушки, где проходили съемки.

И если бы кто-то сказал, что в этой мастерской будет снят эпизод, который получит Эмми, и эта Эмми приедет туда, чтобы запечатлеть этот момент, я бы не поверила. Но это те моменты, когда жизнь дарит такие классные эмоции оттуда, откуда ты совершенно этого не ожидаешь,

– подчеркнула артистка.

К слову, ранее еще одна престижная международная награда прибыла в Украину. Звукорежиссер Владимир Пунько получил статуэтку Latin Grammy Awards.