Недавно состоялась премьера 14 сезона развлекательного шоу "Хто зверху". Капитаном женской команды традиционно стала Леся Никитюк, а мужскую возглавил певец Владимир Дантес.

Во втором выпуске шоу во время конкурса "Пять слов" включили песню "Чтобы не было", которую бывшая жена Дантеса, певица Надя Дорофеева, исполняет вместе со своим нынешним мужем, ресторатором Мишей Кацуриным. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал "Кто сверху?".

В конкурсе "Пять слов" участники должны отгадать песню. Во втором выпуске трек Нади Дорофеевой и Миши Кацурина включили первым. Женская команда быстро дала правильный ответ.

Давайте, это точно эта, как ее зовут... Я забыла. Неважно, нам надо знать только песню,

– сказала Леся Никитюк, когда команда отгадала песню.

Позже ведущая добавила: "Вова, я с тобой. Мы напарники". Дантес с улыбкой отреагировал на ситуацию.

Что известно о личной жизни Дорофеевой и Дантеса?