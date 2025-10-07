Нещодавно відбулася прем'єра 14 сезону розважального шоу "Хто зверху". Капітаном жіночої команди традиційно стала Леся Нікітюк, а чоловічу очолив співак Володимир Дантес.

У другому випуску шоу під час конкурсу "П'ять слів" включили пісню "Щоб не було", яку колишня дружина Дантеса, співачка Надя Дорофєєва, виконує разом зі своїм нинішнім чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал "Хто зверху?".

Теж цікаво Про роботу з Лесею Нікітюк, "Хто зверху", порівняння з Притулою: інтерв'ю з Володимиром Дантесом

У конкурсі "П'ять слів" учасники мають відгадати пісню. У другому випуску трек Наді Дорофєєвої й Міші Кацуріна увімкнули першим. Жіноча команда швидко дала правильну відповідь.

Давайте, це точно ця, як її звати… Я забула. Неважливо, нам треба знати тільки пісню,

– сказала Леся Нікітюк, коли команда відгадала пісню.

Пізніше ведуча додала: "Вова, я з тобою. Ми напарники". Дантес з усмішкою відреагував на ситуацію.

Конкурс "П'ять слів" у 2 випуску "Хто зверху?": дивіться відео онлайн

Що відомо про особисте життя Дорофєєвої й Дантеса?