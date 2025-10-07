У "Хто зверху" увімкнули пісню Дорофєєвої та Кацуріна: як відреагував Дантес
- У шоу "Хто зверху" під час конкурсу "П'ять слів" увімкнули пісню Наді Дорофєєвої та Міші Кацуріна.
- Володимир Дантес, колишній чоловік Дорофєєвої, з усмішкою відреагував на ситуацію.
Нещодавно відбулася прем'єра 14 сезону розважального шоу "Хто зверху". Капітаном жіночої команди традиційно стала Леся Нікітюк, а чоловічу очолив співак Володимир Дантес.
У другому випуску шоу під час конкурсу "П'ять слів" включили пісню "Щоб не було", яку колишня дружина Дантеса, співачка Надя Дорофєєва, виконує разом зі своїм нинішнім чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал "Хто зверху?".
У конкурсі "П'ять слів" учасники мають відгадати пісню. У другому випуску трек Наді Дорофєєвої й Міші Кацуріна увімкнули першим. Жіноча команда швидко дала правильну відповідь.
Давайте, це точно ця, як її звати… Я забула. Неважливо, нам треба знати тільки пісню,
– сказала Леся Нікітюк, коли команда відгадала пісню.
Пізніше ведуча додала: "Вова, я з тобою. Ми напарники". Дантес з усмішкою відреагував на ситуацію.
Конкурс "П'ять слів" у 2 випуску "Хто зверху?": дивіться відео онлайн
Що відомо про особисте життя Дорофєєвої й Дантеса?
Нагадаємо, що Надя Дорофєєва і Володимир Дантес одружилися у 2015 році. У березні 2022 року подружжя шокувало прихильників новиною про розлучення.
Певний час у мережі ходили чутки про роман співачки з ресторатором Мішею Кацуріним.
Раніше він був одружений з Дашею Кацуріною, з якою виховує двох дітей: доньку Олександру і сина Івана. У березні 2022 жінка оголосила, що вони з Мішею більше не разом.
Згодом Дорофєєва підтвердила, що перебуває у стосунках з Кацуріним. У липні 2023 року Надя підтвердила, що вони з Мішею таємно одружилися.
Володимир Дантес довгий час зустрічався з Дашею Кацуріною. Влітку 2025 року у мережі з'явились чутки, що вони розійшлись, однак пара досі ніяк не коментує цю інформацію.