У некоторых есть связи с Россией: как сложилась жизнь всех победителей шоу "Украина имеет талант"

Два дня назад культовый проект "Украина имеет талант" вернулся на большие экраны. Сейчас зрителям показывают отборочные кастинги, а до объявления победителя еще много времени.

Поэтому 24 Канал предлагает узнать о жизни предыдущих победителей всех сезонов. Небольшой спойлер – далеко не все остались жить в Украине.

Что стало с победителями "Украина имеет талант"?

Ксения Симонова – 1-й сезон

В 2009 году девушка приняла участие в 1-м сезоне украинского шоу "Украина имеет талант". Ее талант – песочная анимация. После победы ее карьера пошла в гору. В 2011 году ездила на песенное шоу "Евровидение", которое проходило в Дюссельдорфе, где помогала на сцене с анимацией певице Мике Ньютон.

Ксения Симонова – Sand Animation: смотрите видео онлайн

В 2013 году получила звание "Заслуженный деятель искусств Украины", а в 2019 году Симонова стала лауреатом российской литературной премии. От награды она не отказалась.

Известно, что художница живет и работает за рубежом. Очень часто появляется на больших сценах вместе со знаменитостями. По информации СМИ, в 2007 году Ксения вышла замуж за драматурга Игоря Паскара. У супругов родилось трое детей.

Ксения Симонова / Фото из инстаграма Ксении

Елена Ковтун – 2 сезон

На кастинг девушка выбрала песню Ани Лорак "Я вернулась". Талант участницы поразил судей и публику, поэтому неудивительно, что именно она одержала победу в проекте.

Елена Ковтун на кастинге "Украина имеет талант": смотрите видео онлайн

После победы исполнительница гастролировала по городам Украины и России. Но с каждым годом количество выступлений уменьшалось и уменьшалось. Елена Ковтун не ведет социальные сети, поэтому трудно узнать новые подробности о ее жизни.

Сегодня у нее нет денег на запись песен, но она все же выступает с благотворительными концертами. Елена мечтает снова вернуться на большую сцену, ведь в такие моменты она чувствует себя нужной.

Елена Ковтун сейчас / Скриншот с YouTube

Виталий Лузкар – 3-й сезон

На шоу талантов мужчина одержал победу благодаря искусству иллюзии. Известно, что он женат и имеет сына.

Виталий Лузкар на "Украина имеет талант": смотрите видео онлайн

Однако других подробностей о его жизни нет, поскольку Виталий почти не ведет социальные сети. А геолокация его инстаграма указывает, что мужчина находится в Германии.

Виталий Лузкар в 2024 году / Фото из инстаграма иллюзиониста

Коллектив "Workout" – 4-й сезон

Команда состояла из восьми мужчин, которые выполняли акробатические трюки. Интересно, что свой выигрыш спортсмены потратили на строительство спортивных площадок в разных городах Украины.

Коллектив "Workout" на "Украина имеет талант": смотрите видео онлайн

Известно, что уже давно команда распалась, и каждый из участников пошел своим путем.

Коллектив "Лисапетный батальон" – 5 сезон

Музыкальный коллектив выступает на сцене около 20 лет. В 2013 году Наталья Фалион объединила два своих коллектива в "Лисапетный батальон", что состоял из 14 участниц. Они приняли участие в шоу "Украина имеет талант" с песней "Лисапет".

"Лисапетный батальон" на "Украина имеет талант": смотрите видео онлайн

В 2015 и 2025 годах скончались две участницы коллектива. Но, несмотря на потери, полномасштабную войну и сложные жизненные обстоятельства, "Лисапетный батальон" продолжает свою деятельность. Группа пишет и выпускает новые песни, дает концерты.

"Лисапетный батальон" / Фото с сайта коллектива

Семья Дудников – 6 сезон

Дмитрий и Елена поразили зрителей и судей на кастинге в Одессе. Они показывали акробатические трюки на мотоцикле. У них есть сын, который всегда гастролировал вместе с ними.

Выступление семьи Дудников на гала-концерте: смотрите видео онлайн

О семье Дудников уже давно ничего не слышно, однако они активно ведут социальные сети. Так, известно, что супруги больше не вместе. У каждого из них есть новые спутники жизни. Елена, вероятно, находится в США.

А Даниил – сын бывших супругов, вероятно, находится на оккупированной территории. Об этом свидетельствует местоположение его аккаунта в инстаграме, а также фото из Луганска.

В конце мая 2024 года Даниил опубликовал фото табеля и сообщил, что окончил 8 класс. В документе можно заметить такие предметы, как "Русский язык" и "История Отечества". На другой фотографии видно, что к доске прикреплен портрет российского диктатора Владимира Путина и флаг так называемой ЛНР.

Табель Даниила Дудника, 8 класс / Фото из инстаграма парня

Данило Дудник в школе / Фото из инстаграма мальчика

Саид Джурди Абд Аллах – 7 сезон

Мужчина родом из Сирии. В Украине учился в медицинском вузе, однако решил попробовать свои силы на шоу. Саид дошел до финала и проникновенно исполнил песню "Родная мать моя".

Саид Джурди Абд Аллах на "Украина имеет талант": смотрите видео онлайн

Сегодня победитель продолжает поддерживать Украину, однако много времени проводит за границей, в частности в Италии. Не забыл он и о пении. Время от времени публикует в соцсетях видео, где исполняет украиноязычные композиции.

Арина Шугалевич – 8 сезон

Девочка приняла участие в шоу "Украина имеет талант. Дети" 1 сезон. На тот момент ей было всего два года. Арина знала почти все страны мира, а также их столицы. Кроме того, она могла распознать флаг любой страны и достопримечательности со всех уголков планеты.

Она даже стала рекордсменкой Украины, ведь смогла назвать максимальное количество столиц мира.

Арина Шугалевич на "Украина имеет талант": смотрите видео онлайн

Сегодня девочка уже школьница. В соцсетях почти не общается.

Вероника Морская – 9-й сезон

Уникальный голос и искренность юного таланта покорили зрителей и судей.

Вероника Морская – "Ой ти жайворонку" ("Украина имеет талант"): смотрите видео онлайн

После победы приняла участие в проекте "Голос страны. Дети". В 2021 году стала финалисткой национального отбора детского "Евровидения".

У Вероники была только одна мечта – чтобы закончилась война. Сегодня девушка, вероятно, проживает за границей.

Вероника Морская в 2024 году на Juniorsongfestival.NL / Фото из сети

Артем Фесько – 10-й сезон

Этот участник продемонстрировал уникальные вокальные способности, ведь диапазон его голоса превышает 5 октав.

Артем Фесько на "Украина имеет талант": смотрите видео онлайн

Сегодня Артем уже изменился, однако продолжает заниматься тем, что любит – петь. На странице в фейсбуке указано, что Фесько живет в Братиславе.

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