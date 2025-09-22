"Я в Польше": блогер, ставший героем известного мема, приехал в Украину
- Блогер Валентин Войтун приехал в Украину.
- Войтун сообщил об этом через социальные сети и уже снял несколько видео в Украине.
Блогер Валентин Войтун, известный под ником "Сельские скетчи", приехал в Украину. Ранее парень выехал в Польшу, где записал видео, которое завирусилось в сети и стало мемом.
О приезде домой Валентин сообщил в своих социальных сетях. Парень записал видеообращение к подписчикам, передает Show 24.
Люди, я в Украине. Я в шоке просто. Это все решилось буквально за 5 секунд – что я еду в Украину. Приехал на пару дней, поэтому let's go (идем – Show 24). Кто будет меня видеть – идем на кофе, идем пить 100 граммов, все как должно быть,
– сказал Валентин Войтун.
Блогер уже снял несколько видео в Украине, которые опубликовал в тиктоке. Кроме того, Валентин рассказал, что сегодня в город Вижница (Черновицкая область) приехала команда "Общественное Черновцы", чтобы взять у него интервью.
Что известно о Валентине Войтуне?
Валентину Войтуну 21 год. Он родом из Черновицкой области. Парень снимает юмористические видео, показывает свою жизнь в социальных сетях.
В конце августа правительство разрешило мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу во время военного положения. Так, блогер воспользовался возможностью и отправился в Польшу.
Когда Валентин пересек украинско-польскую границу, то записал видео со словами: "Я в Польше. Я не верю, я просто не верю", которое уже собрало более 10 миллионов просмотров в тиктоке.
Судя по соцсетям парня, он также успел побывать в Германии, Чехии.
В комментарии "Радио Свобода" Валентин объяснял, что хочет заработать за рубежом деньги: "У меня сейчас цель: собрать 30-40 тысяч евро. Я хочу свой дом или квартиру купить, а также открыть заведение. Это будет сначала маленькая кофейня, но впоследствии я хочу расти. И именно за рубежом эти деньги реально заработать, потому что будем честными, в Украине маленькие зарплаты. И честно и законно ты не заработаешь таких денег, чтобы купить что-то свое или что-то открыть".