"Я в Польщі": блогер, який став героєм відомого мему, приїхав в Україну
- Блогер Валентин Войтун приїхав в Україну.
- Войтун повідомив про це через соціальні мережі та вже зняв кілька відео в Україні.
Блогер Валентин Войтун, відомий під ніком "Сільські скетчі", приїхав в Україну. Раніше хлопець виїхав до Польщі, де записав відео, яке завірусилося у мережі й стало мемом.
Про приїзд додому Валентин повідомив у своїх соціальних мережах. Хлопець записав відеозвернення до підписників, передає Show 24.
Не пропустіть Це був пранк, – скандальна блогерка Алхім здивувала заявою про виїзд з України
Люди, я в Україні. Я в шоці просто. Це все вирішилось буквально за 5 секунд – що я їду в Україну. Приїхав на пару днів, тому let's go (ходімо – Show 24). Хто буде мене бачити – йдемо на каву, йдемо пити 100 грамів, все як має бути,
– сказав Валентин Войтун.
Блогер уже зняв кілька відео в Україні, які опублікував у тіктоці. Крім того, Валентин розповів, що сьогодні до міста Вижниця (Чернівецька область) приїхала команда "Суспільне Чернівці", щоб взяти в нього інтерв'ю.
Що відомо про Валентина Войтуна?
Валентину Войтуну 21 рік. Він родом з Чернівецької області. Хлопець знімає гумористичні відео, показує своє життя у соціальних мережах.
Наприкінці серпня уряд дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон під час воєнного стану. Так, блогер скористався можливістю і вирушив до Польщі.
Коли Валентин перетнув українсько-польський кордон, то записав відео зі словами: "Я в Польщі. Я не вірю, я просто не вірю", яке вже зібрало понад 10 мільйонів переглядів у тіктоці.
Судячи з соцмереж хлопця, він також встиг побувати в Німеччині, Чехії.
У коментарі "Радіо Свобода" Валентин пояснював, що хоче заробити за кордоном гроші: "У мене зараз мета: зібрати 30-40 тисяч євро. Я хочу свій будинок або квартиру купити, а також відкрити заклад. Це буде спочатку маленька кав'ярня, але згодом я хочу зростати. І саме за кордоном ці гроші реально заробити, тому що будемо чесними, в Україні маленькі зарплати. І чесно та законно ти не заробиш таких грошей, щоб купити щось своє або щось відкрити".