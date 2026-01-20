Ушла целая эпоха: Гвинет Пэлтроу, Синди Кроуфорд и другие почтили память Валентино Гаравани

19 января в возрасте 93 лет скончался итальянский дизайнер и основатель бренда Valentino Валентино Гаравани. Похороны художника состоятся в пятницу, 23 января, в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели и деи-Мученики в Риме.

Наряды от Valentino носили многие мировые звезды, в частности Дженнифер Энистон, Гвинет Пэлтроу, Николь Кидман и Энн Хэтэуэй. Кто из известных людей почтил его память, расскажет 24 Канал.

Не пропустите Умер основатель бренда Valentino Валентино Валентино Гаравани

Гвинет Пэлтроу

Как пишет Deadline, Валентино Гаравани одевал оскароносную актрису Гвинет Пэлтроу на Met Gala, многочисленные церемонии награждения, а также на ее свадьбу с Брэдом Фэлчаком в 2018 году.

Мне так повезло знать и любить Валентино – знать настоящего мужчину лично. Мужчину, который был влюблен в красоту, свою семью, своих муз, своих друзей. Своих собак, свои сады и хорошую голливудскую историю. Я так его любила,

– написала она.

Знаменитость добавила, что ушла целая эпоха, и призналась, что ей будет очень не хватать дизайнера.

Синди Кроуфорд

Американская супермодель Синди Кроуфорд опубликовала фотографии с Гаравани в инстаграме.

Мне разбило сердце известие о смерти Валентино Гаравани. Он был настоящим мастером своего дела, и я всегда буду благодарна за годы, которые имела честь тесно сотрудничать с ним,

– отметила звезда.

Коко Роша

Канадская супермодель Коко Роша, которая имеет ирландские и украинские корни, отметила, что вчера мы потеряли "еще одного гиганта" индустрии моды и "настоящего джентльмена".

Мне посчастливилось знать Валентино не только как культового римского кутюрье, а и как теплую, щедрую личность, которая формировала моду с грацией, дисциплиной и красотой. Его наследие живет в сдержанности, элегантности и убежденности, которые определяли как этого человека, так и ее работу,

– написала Роше.

Зак Позен

Американский модельер Зак Позен написал, что вместе с Валентино ушла эпоха "редкой элегантности и грации". По словам мужчины, Гаравани глубоко верил в красоту, гламур и силу и любил женщин. "Он был настоящим джентльменом и романтиком во всех смыслах этого слова", – добавил Позен.

Валентино был действительно единственным в своем роде, последним представителем поколения мастеров из другого времени и образа жизни, однако всегда интересовался будущим и глубоко поддерживал таланты,

– поделился модельер.