Финалистка Нацотбора-2026 ошеломила похудением на 33 килограмма: фото до и после

Финалистка Национального отбора на Евровидение-2026 Valeriya Force (Валерия Симулик) рассказала, как похудела на 33 килограмма. Певица показала фотографии до и после.

Результатами похудения Valeriya Force поделилась на своей странице в инстаграме.

Валерия рассказала, что весила 86 килограммов и похудела до 53. Певица призналась, что ее травили из-за лишнего веса, в частности во время участия в шоу "Украина имеет талант" и "X-Фактор".

Комментарии, обсуждение, сравнение давление. Но знаете, что самое важное? Весила я 86 килограммов, 70, 60 или 53 – я всегда любила себя,

– отметила она.

Финалистка Нацотбора-2026 призвала подписчиков любить и принимать себя, добавлять себе уверенности, красиво одевшись или сделав укладку.

И поверь – люди гораздо меньше придираются, когда ты сама себя несешь как ценность. Это то, что спасло меня в мои 86 килограммов, когда я не могла похудеть около 7 лет. Я просто приняла себя и начала жить свою жизнь, а не ждать, "когда похудею",

– добавила Симулик.

Также, по словам певицы, дробное питание (когда человек употребляет пищу небольшими порциями каждые 3 – 4 часа) – это не про здоровое похудение.

Питание не должно быть "на 2 недели". Оно должно быть на всю жизнь. И, чтобы это работало, оно должно быть вкусным. Не "сухая рыба с овощами", от которой тошнит. Я люблю вкусно поесть. И я научилась совмещать это с результатом. И самое главное – я научилась любить себя в любом состоянии,

– подчеркнула Валерия.

Напомним, ранее Екатерина Полищук, известная как "Птичка" с "Азовстали", сообщила на своей странице в Threads, что похудела на 33 килограмма. Военная также сталкивалась с буллингом.

