Легендарная колаба: ведущий "Миколиной погоды" сделал прогноз для нового шоу Жени Яновича

Накануне выхода нового выпуска ютуб-шоу "КОНТРЛВЕ" Евгений Янович удивил поклонников неожиданной коллаборацией.

В инстаграме он опубликовал видео, в котором легендарный ведущий Николай Луценко в своем привычном стиле сделал "прогноз" для проекта.

Не пропустите Дочь Степана Гиги назвала песню артиста, которая является наиболее недооцененной

Так, на фоне знакомой всем карты Украины Николай Луценко рассказал о погоде на четверг, 26 марта, используя формулировки о шоу "КОНТРЛВЕ".

На западе Украины будет царить светлая погода. В первую очередь, потому что в гости к Евгению Яновичу приедет их земляк – рэпер OTOY. Воздух прогреется до +14-16 днем и 6-7 ночью,

– сказал ведущий.

Заметим, что OTOY станет гостем нового выпуска "КОНТРЛВЕ", который выйдет в четверг, 26 марта, в 18:00 на ютуб-канале Жени Яновича.

Для контекста! Настоящее имя OTOY – Дрофа Вячеслав Игоревич. Среди его хитов – "Судоми", "Шукали вчора", "пащека" и другие.

Добавим, что программа "Миколина погода" появилась еще в 1996 году и, как отметил Евгений Янович, для многих зрителей стала одним из немногих островков стабильности в этом бурном мире. В июне прошлого года после длительного перерыва легендарная программа вернулась на экрани. Прогноз погоды можно смотреть ежедневно в 7:00 на телеканале ICTV-2. Об этом указано в соцсетях телеканала.

