"Бесконечно люблю": Виктор Ющенко трогательно поздравил супругу Екатерину с днем рождения

В этом году супруга третьего президента Украины Екатерина Ющенко отмечает свой 65-й день рождения.

По этому случаю ее супруг Виктор Ющенко опубликовал в фейсбуке трогательное поздравление и разместил совместное фото.

В своем посте бывший глава государства признался, что каждый день благодарит Бога за любовь супруги. Он подчеркнул, что в период тяжелых испытаний для нашей страны именно ее забота стала для семьи настоящей нерушимой крепостью.

Быть женой и матерью во время войны – это особый подвиг, который ты совершаешь с невыразимой грацией и силой. Твоя молитва, твоя материнская тревога за страну, твоя несокрушимая вера в победу – это то, что дает силы и мне, и каждому рядом,

– написал политик.

Виктор Ющенко назвал Екатерину настоящей Берегиней, способной сохранить свет семейного очага даже среди самых мрачных событий.

Твое достоинство, твоя преданность родной земле и твоя безграничная способность любить каждый день напоминают мне, почему мы стоим на своей данной Богом земле. Я желаю тебе прежде всего одного – победного, мирного неба. Пусть Господаритьдь хранит тебя от всех бед, дарить крепкое здоровье и душевную силу, чтобы превратить эту боль в новую, счастливую жизнь,

– отметил третий президент Украины.

Свое обращение он завершил эмоционально: "С днем рождения, любимая. Я безгранично люблю тебя. Мы все выдержим, потому что мы на своей земле и с нами правда. Обнимаю тебя крепко-крепко". К теплым словам Ющенко добавил совместную фотографию с именинницей.

Виктор Ющенко с женой Екатериной / Фото из фейсбука

Что известно о семье Ющенко

Напомним, что Екатерина – вторая жена Виктора Ющенко. В этом браке у супругов родилось трое детей: дочери София и Кристина, а также сын Тарас. От первого брака со Светланой Колесник у экс-президента есть дочь Виталина и сын Андрей.

Кстати, совсем недавно политик поделился с прессой подробностями о том, где сейчас работает его младший сын, который после учебы в США вернулся в Украину.