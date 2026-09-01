З цієї нагоди її чоловік Віктор Ющенко опублікував у фейсбук щемливе привітання та показав спільне фото.

У своєму дописі колишній глава держави зізнався, що щодня дякує Богові за любов дружини. Він наголосив, що в період важких випробувань для нашої країни саме її турбота стала для родини справжньою непорушною твердинею.

Бути дружиною й матір'ю в часи війни – це особливий подвиг, який ти несеш із невимовною грацією та силою. Твоя молитва, твоя материнська тривога за країну, твоя незламна віра в перемогу – це те, що дає сили й мені, і кожному поруч,

– написав політик.

Віктор Ющенко назвав Катерину справжньою Берегинею, яка здатна зберегти світло родинного вогнища навіть серед найтемніших подій.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Твоя гідність, твоя відданість рідній землі та твоя безмежна здатність кохати щодня нагадують мені, за що ми стоїмо на своїй Богом даній землі. Я бажаю тобі передусім одного – переможного, мирного неба. Нехай Господь береже тебе від усіх бід, посилає міцне здоров'я та душевну силу переплавити цей біль на нове, щасливе життя,

– зазначив третій президент України.

Своє звернення він завершив емоційно: "З днем народження, кохана. Я безмежно люблю тебе. Ми все витримаємо, бо ми на своїй землі й з нами правда. Обіймаю тебе міцно-міцно". До теплих слів Ющенко додав спільну світлину з іменинницею.

Віктор Ющенко з дружиною Катериною / Фото з фейсбуку

Що відомо про родину Ющенків

Нагадаємо, що Катерина є другою дружиною Віктора Ющенка. У цьому шлюбі в подружжя народилося троє дітей: доньки Софія та Христина, а також син Тарас. Від першого шлюбу зі Світланою Колесник експрезидент має дочку Віталіну та сина Андрія.

До речі, зовсім нещодавно політик ділився з пресою подробицями про те, де зараз працює його молодший син, який після навчання в США повернувся в Україну.