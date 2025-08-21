Уже второй день в сети обсуждают интервью юмориста и ветерана войны Виктора Розового, которое вышло на ютуб-канале Рамины Эсхакзай. Он решил раскрыть подробности отношений с бывшей женой Ольгой Мерзликиной, в частности рассказав об интиме с ней и том, сколько раз изменял избраннице, из-за чего нарвался на критику.

Украинцы не оценили "откровенность" Виктора. Люди считают, что он поступил неэтично по отношению к бывшей жене. В материале Show 24 читайте, что известно о браке, разводе Розового и ранении, которое он получил на фронте.

Брак Виктора Розового и Ольги Мерзликиной

В начале марта 2024 года Виктор Розовый сообщил, что женился на Ольге Мерзликиной. Они также отгуляли свадьбу – юморист взял 10-дневный отпуск, ведь уже тогда присоединился к защите Украины.

Как и когда Виктор Розовый получил ранение?

Розовый служил в составе 3-й отдельной штурмовой бригады. 21 марта 2024 года он получил тяжелое осколочное ранение головы. Юмористу установили титановую пластину в череп.

Виктор передвигается на кресле колесном, а в апреле этого года показал, как делает первые шаги. Врачи заверили ветерана войны, что он сможет ходить, а вот рука, вероятно, не будет функционировать на 100%.

Юморист рассказывал, что получил ранения в Орловке под Авдеевкой.

120 мина упала меньше метра от моего окопа, осколок пробил сам окоп и мой шлем. У меня было поражено правое и частично левое полушарие мозга. Прикиньте – хедшот, а я все же жив,

– вспоминал он.

Почему Виктор Розовый развелся с женой?

В мае 2025 года Виктор Розовый объявил о разводе с женой. Ольга Мерзликина сообщила, что причина – измены со стороны мужа, и добавила, что другими подробностями они не будут делиться.

"Будьте уверены, этот год был адом для обоих, более чем можно представить. Все, что вынырнуло, болело не менее, чем ситуация с ранением. Мы честно старались: работали как в семейной терапии, так и каждый отдельно. Этот год мы пытались быть рядом, быть поддержкой. Принимать не одну, а сразу две новые реальности – изнурительно. Я не могу это стереть или просто забыть. Каждый остается со своей правдой", – написала она.

19 июня стало известно, что Виктор и Ольга официально развелись.

Интервью Виктора Розового Рамине Эсхакзай

20 августа на ютуб-канале Рамины Эсхакзай вышло интервью с Виктором Розовым, которое наделало шума в сети. Ветеран войны рассказал подробности интимной жизни с Ольгой и своих измен, что шокировало людей.

Почти сразу выпуск удалили, однако поздно вечером вернули, перед тем вырезав определенные фрагменты. Украинцы обвинили Рамину и Виктора в том, что они поступили неэтично по отношению к бывшей жене юмориста.

Интервью Виктора Розового: смотрите видео онлайн

В интервью Розовый рассказал о контракте с Мерзликиной, согласно которому заплатил ей 500 тысяч гривен моральной компенсации, а женщина сделала публичное заявление о его изменах.

Виктор поделился, что его не устраивали интимные отношения с женой. По словам юмориста, он хотел разнообразить их половую жизнь, но Ольга не удовлетворяла желания мужчины.

Ей нравилось, чтобы я ее удовлетворял кл*торально, но руками. Это ненормально. Давай "мажь вареник час". Мне это не нравилось, но все равно делал, потому что она меня просила, потому что это была моя партнерша,

– заявил юморист.

Ветеран войны признался, что изменял избраннице в 2019 году и дважды на войне. Розовый утверждает, что Ольга не приезжала, когда он воевал, и постоянно находила оправдания.

Это очень не мой человек. Я не хотел с ней быть. Я не жалею ни об одной измене. Я изменял только одному человеку, потому что, по моему мнению, она этого заслуживала, как бы это трагично не звучало,

– заявил Виктор.

Об измене в 2019 году юморист рассказал сам, а о двух других Мерзликина узнала, когда увидела фотографии с девушками в его телефоне.