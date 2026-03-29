Виктория Маремуха развелась с мужем-французом после 5 лет брака

Модель и актриса Виктория Маремуха сообщила, что официально развелась со своим мужем-французом Луи Белле. Они были в браке 5 лет.

Соответствующее сообщение Маремуха опубликовала на своей странице в инстаграме. Модель прикрепила к нему серию фотографий с Луи и их сыном Лукой.

Виктория Маремуха трогательно обратилась к бывшему мужу.

Спасибо тебе за эти 10 невероятных лет. Любви, заботы, эмоций, чувств, впечатлений, путешествий и даже боли, через него мы растем. Наша любовь не исчезла – она просто изменила форму и запечатлелась в улыбке нашего сына. И я благодарна тебе, что мы смогли пройти этот путь без обесценивания друг друга,

– написала она.

Модель отметила, что они с Луи многое пережили вместе и учились друг у друга. По словам Виктории, они взрослели, менялись, искали себя и становились лучше.

Не все было просто, но все было по-настоящему. И я верю, что каждый из нас стал сильнее и честнее с собой именно благодаря этому пути,

– добавила Маремуха.

Женщина поблагодарила бывшего мужа за свободу и за то, что они смогли сохранить уважение друг к другу. Маремуха подчеркнула, что ценит это.

Самое большое наше счастье – это наш сын. Он – доказательство того, что наша история имела смысл. И она навсегда останется частью нас. Мы больше не супруги. Но мы – родители, которые воспитывают личность. И это связь, которая не заканчивается,

– подытожила Виктория.

В комментариях под сообщением модель поддержали актрисы Наталка Денисенко и Ольга Сумская, Кристина Решетник, Даша Астафьева, Анна Тринчер, нотариус Кристина Горняк и другие.

