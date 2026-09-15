"Хочет быть как папа": Козловский показал, как его 2,5-летний сын поддерживает его перед концертом

Известный украинский певец Виталий Козловский поделился милым видео со своим сыном.

2,5-летний Оскар решил поддержать папу перед концертом и даже помог ему подготовиться к выступлению. Трогательные кадры артист опубликовал на своей странице в инстаграме.

На видео видно, как Оскар, который совсем недавно пошел в детский сад, уверенно чувствует себя на сцене. Мальчик устроил небольшую "инспекцию" оборудования, побренчал на гитаре и потанцевал. Когда Оскара спросили, какую песню папы он хочет услышать больше всего, мальчик без колебаний выбрал "Краса та розлука". А в конце громко воскликнул отцу: "Браво!".

Мой главный мотиватор и вдохновение,

– нежно подписал видео Козловский.

В комментариях под публикацией также отреагировала жена артиста и мама Оскара Юлия Бакуменко. "Котусик. Как же он хочет быть "как папа"", – написала она.

Жена Виталия Козловского прокомментировала видео певца с сыном / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, Виталий Козловский официально женился на своей пиар-менеджерке Юлии Бакуменко в 2024 году. Ранее мы подробно рассказывали, как складывалась личная жизнь певца.