Известный украинский блогер честно ответил, почему до сих пор не мобилизовался

Звездный визажист и певец Егор Андрюшин получает различные комментарии под своими сообщениями в блоге – как положительные, так и отрицательные. Довольно часто мужчине забрасывают обвинения в том, что он не служит в армии.

Егор Андрюшин высказался на тему мобилизации в интервью "РБК-Украина LIFE". Он признался, что имел мысли пойти в армию в начале полномасштабного вторжения.

Тогда оккупанты разбомбили его дом. Но впоследствии визажист принял другое решение.

Просто я понял, что каждый должен быть там, где чувствует. Я подумал, что я за неделю просто сд**ну там. Потому что сейчас у меня есть проблемы с почками, мне нельзя их переохлаждать,

– сказал Егор Андрюшин.

По мнению визажиста, на своем месте он приносит больше пользы, чем в армии. Егор Андрюшин сейчас занимается проектом "Красота в тебе", героинями которого становятся военнослужащие и жены военных.

"Очень много девушек, которые потеряли мужей, которые сейчас наедине со своим бременем, приходят на макияж. Надо, наверное, чтобы были такие люди, которые вдохновляют, поднимают настроение, поддерживают, помогают проектами, налогами. Поэтому я выбрал для себя именно такую миссию", – отметил визажист.

Кто такой Егор Андрюшин?