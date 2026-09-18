От кукольного театра до "Киборгов": как Вячеслав Довженко стал одним из самых известных актеров

Вячеслава Довженко сегодня легко узнать по фильмам "Киборги", "Участковый из ДВРЗ" и десяткам других проектов. Но его путь в профессию начинался совсем не по классическому сценарию "с детства мечтал о сцене". Отец вообще видел сына железнодорожником, а сам Довженко в 15 лет тайком взял документы из техникума и отнес их в театральное училище.

18 сентября 2026 года актеру исполняется 50 лет, и по этому случаю 24 Канал решил вспомнить, каким было его детство, как он попал в театр и какая роль сделала его по-настоящему известным.

Детство Вячеслава Довженко



Вячеслав Довженко в детстве / Фото dnipro.libr



Вячеслав Довженко родился 18 сентября 1976 года в Днепре. Его семья не была связана с актерским ремеслом: отец работал на железной дороге, а впоследствии занимал руководящие должности в этой сфере.

Детство будущего актера было нелегким. Когда ему было всего полтора года, умерла его мама. У нее был врожденный порок сердца, но, несмотря на риски, она решила родить сына, а после родов ее состояние резко ухудшилось. Вячеслав и его старший брат Вадим остались с отцом, а в воспитании мальчиков много помогали бабушка и дедушка.

Особенно теплые воспоминания у Довженко связаны с каникулами у бабушки и дедушки. Он читал книги, играл в шахматы, футбол и хоккей, слушал бабушкины истории и пел с ней украинские народные песни.

Как железная дорога проиграла театру



Вячеслав Довженко / Фото dnipro.libr



В школе Довженко, по собственному признанию, не был большим поклонником точных наук. Зато любил литературу и имел склонность к артистизму. Отец решил действовать практично: после школы отвел сына подавать документы в железнодорожный техникум.

Но в 15 лет Вячеслав вместе с другом попал в театральную среду и понял, что хочет именно туда. Он тайком взял документы из железнодорожного техникума и подал их в театральное училище. Семья об этом не знала, поэтому семейная премьера этого решения прошла, мягко говоря, без оваций.

Сначала его приняли на отделение актеров театра кукол

Причина была довольно прозаичной: 15-летний Довженко был невысоким и еще совсем юным для драматического отделения.

Через год парень подрос, ему предложили перейти на драматическое отделение, но он уже привязался к своим преподавателям и решил остаться. В итоге преподаватели нашли почти универсальное решение – Довженко одновременно окончил кукольное и драматическое отделения Днепропетровского театрального училища.

90-е: театр, пельмени и поиски себя



Вячеслав Довженко с одногруппниками / Фото dnipro.libr



После училища Довженко работал в театре, но 90-е для молодых актеров были не самым романтичным периодом. В те годы он, по собственным воспоминаниям, подрабатывал лепкой пельменей, занимался ремонтами и даже подумывал о карьере эстрадного певца.

Впоследствии он переехал в Киев. С 1998 года работал в "Свободном театре", позже – в Киевском театре юного зрителя. В 2004–2009 годах учился на режиссерском факультете университета имени Карпенко-Карого, а с 2011 года стал актером Театра на Подоле, где работает и по сей день.

Среди его театральных образов – Дон Жуан в "Каменном хозяине", Эдип в "Царе Эдипе" и Терентий Пузырь в "Хозяине".

"Киборги" и настоящий прорыв в кино



Вячеслав Довженко / Фото dnipro.libr



В кино Довженко снимался и раньше. Одной из заметных ранних работ стала роль Петра I в фильме Юрия Ильенко "Молитва за гетмана Мазепу". Сам актер позже вспоминал, что после скандала вокруг фильма некоторое время практически не получал больших предложений.

Настоящий прорыв произошел в 2017 году после фильма "Киборги" Ахтема Сеитаблаева. Довженко сыграл командира с позывным "Серпень" – одного из защитников Донецкого аэропорта.

Эта роль принесла ему "Золотую дзигу" за лучшую мужскую роль в 2018 году. Сам фильм тогда получил шесть наград Украинской киноакадемии.

Позже были "Свингеры", "Участковый из ДВРЗ", "Первые дни", "Буча" и "Дом „Слово“". "Бесконечный роман", где Довженко перевоплотился в Николая Хвылевого.

Жена, сыновья и новая любовь

Довженко около 17 лет был женат на актрисе Ксении Баше. В браке у них родились два сына – Иван и Василий. Пара развелась в 2018 году, но актер неоднократно подчеркивал, что они сохранили нормальные отношения.

Старший сын Иван также выбрал актерскую профессию, так что семейная театральная династия уже официально запущена.

Сейчас рядом с Довженко – Светлана, художница по костюмам, младше его на 20 лет. В феврале 2026 года стало известно об их помолвке. Пара говорила, что вместе уже около трех лет и не исключает пополнения в семье.

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