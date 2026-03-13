Звезда "Киборгов" Вячеслав Довженко ответил, на чем экономит

Звезда фильма "Киборги" Вячеслав Довженко высказался о заработках в актерской сфере. Мужчина также признался, на чем экономит.

О заработках Довженко заговорил в интервью РБК-Украина LIFE.

Вячеслав Довженко говорит, что в Украине "до сих пор существует советская система подхода к творческим людям, особенно к актерскому цеху". В частности, речь идет об оплате труда.

И у нас до сих пор не существует в кинематографии уплаты авторских прав, к сожалению. Роялти. Актер, выполняя роль, уже является автором этой роли, потому что возьмешь другого актера – это будет совсем другая история, совсем другая роль,

– добавил Довженко.

Актер признался, что ему приходится экономить.

Я экономлю на себе точно. Потому что хотелось бы в этом возрасте уже больше посещать спортзалы, косметологов, думать о здоровом питании. Ну, здесь не только экономия, здесь еще и время. А у нас, к сожалению, другие реалии,

– отметил он.

Также Довженко поделился, что из него плохой бизнесмен, поэтому не открывает собственное дело.

Кто такой Вячеслав Довженко?