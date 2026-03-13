Звезда "Киборгов" Вячеслав Довженко ответил, на чем экономит
- Вячеслав Довженко рассказал о проблемах с оплатой труда актеров, заговорив об отсутствии роялти в украинской кинематографии.
- Актер признался, что вынужден экономить на себе, поскольку не может позволить себе определенные расходы на здоровье и спорт.
Звезда фильма "Киборги" Вячеслав Довженко высказался о заработках в актерской сфере. Мужчина также признался, на чем экономит.
О заработках Довженко заговорил в интервью РБК-Украина LIFE.
Вячеслав Довженко говорит, что в Украине "до сих пор существует советская система подхода к творческим людям, особенно к актерскому цеху". В частности, речь идет об оплате труда.
И у нас до сих пор не существует в кинематографии уплаты авторских прав, к сожалению. Роялти. Актер, выполняя роль, уже является автором этой роли, потому что возьмешь другого актера – это будет совсем другая история, совсем другая роль,
– добавил Довженко.
Актер признался, что ему приходится экономить.
Я экономлю на себе точно. Потому что хотелось бы в этом возрасте уже больше посещать спортзалы, косметологов, думать о здоровом питании. Ну, здесь не только экономия, здесь еще и время. А у нас, к сожалению, другие реалии,
– отметил он.
Также Довженко поделился, что из него плохой бизнесмен, поэтому не открывает собственное дело.
Интервью с Вячеславом Довженко: смотрите видео онлайн
Кто такой Вячеслав Довженко?
Вячеслав Довженко родом из Днепра. Он учился в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого на режиссерском отделении.
Актер не только снимается в кино, но и работает в Киевском академическом драматическом театре на Подоле.
Довженко известен по фильмам "Киборги", "Свингеры", "Другой Франко", "Буча", "Дом "Слово": Бесконечный роман", а также по сериалам "Участковый с ДВРЗ" и "АТП Перевозчики".