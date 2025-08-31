Известный телеведущий Вячеслав Соломка раскрыл причину своего исключения с воинского учета. Ранее он лишь отмечал, что находится вне учета, не вдаваясь в детали.

Подробности он раскрыл в новом интервью Мирославе Мандзюк. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал журналистки.

Соломка отметил, что имеет несколько хронических заболеваний, из-за которых не может служить. В частности, в 2017 году ему диагностировали новообразование головного мозга и он до сих пор находится на терапии.

Я утром и вечером принимаю препараты, без которых я не могу жить, и эти препараты в соответствии с медицинскими протоколами мне выдает бесплатно государство,

– рассказал ведущий.

Что известно о Вячеславе Соломке?