Презентация альбома, обновленная программа и звездные гости: Дантес отыграл большой концерт в Киеве

Вчера, 8 марта, Владимир Дантес отыграл большой сольный концерт в Киеве, который организовала команда Serious & Co Agency. Артист выступил в перформанс-павильоне без барьеров КИТ на ВДНХ. Он собрал sold out, представил обновленную программу и спел песни из альбома "надо идти", который выйдет уже 12 марта.

Наша редакция также побывала на концерте Дантеса. В материале 24 Канала читайте, как прошло шоу.

Владимир Дантес начал концерт с украиноязычной версии трека "Если бы", который вышел еще в 2020 году. Далее прозвучала новая песня артиста – "просто люблю", которая уже завоевала любовь слушателей.

Шоу дополняли невероятные световые эффекты и большой экран, установленный на сцене. В начале концерта зрители также услышали композиции "Губы в губах", которую Дантес записал с Jerry Heil, "Обійми", "Чому", "Я воспитываю детей", "Руда вода". А вот песню "Одинокая" весь зал исполнил в унисон.

Для справки! Владимир Дантес перепел хит Ирины Билык. Певец выпустил римейк песни "Одинокая" в январе 2025 года, а также представил клип не нее. Оригинальная версия вышла в 1997 году.

Артист также исполнил композицию "Дівчино мила", которую записал в дуэте с Кристиной Соловий. Это современная версия песни "Прилетела ласточка" легендарного ВИА "Водограй". Прозвучал и один из самых ожидаемых треков вечера – "Стожары" Назария Яремчука.

На концерте были в звездные гости – MONATIK и Алексей Дурнев спели вместе с Дантесом совместный трек "Музыка", а стендап-комик Василий Байдак провел благотворительный аукцион. Благодаря донатам зрителей удалось собрать около 400 тысяч гривен на помощь подразделению ГУР МО "Сакура".

Среди лотов была встреча с Владимиром Дантесом в гримерке, которую разыграли за 180 тысяч гривен (деньгами скинулись 4 человека), а также – свидетельство о браке, которое подписал певец. Пара задонатила за него 60 тысяч гривен, а артист провел "церемонию" прямо на сцене.

После аукциона концерт продолжился. Дантес спел "В обіймах" – саундтрек к украинскому эротически-историческому триллеру "Все оттенки соблазна", в котором сыграл главную роль. Кроме того, прозвучали "Дура", "Я останусь молодым", "Ты не забудь", "Слышишь" и "Оля". В конце шоу зрители пригласили артиста на бис.

Кстати, ранее мы писали, о чем фильм "Все оттенки соблазна" – кинодебют Владимира Дантеса. Его партнершей в ленте стала Елена Лавренюк, известная по сериалу "Кофе с кардамоном".