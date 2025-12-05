Дантес и Дурнев зажгли на концерте MONATIK в Киеве: вирусные видео
- 4 декабря в Национальной опере Украины прошел концерт MONATIK, где песни звучали с Национальным президентским оркестром.
- Звездные гости, Владимир Дантес и Алексей Дурнев, активно танцевали и подпевали, что привлекло внимание в сети.
Вчера, 4 декабря, в Национальной опере Украины состоялся концерт MONATIK. Песни артиста прозвучали в сопровождении Национального президентского оркестра под руководством дирижера Максима Гусака.
На мероприятии было немало звездных гостей, в частности певец Владимир Дантес и блогер Алексей Дурнев. Мужчины танцевали, подпевали и зажигали зал своей энергией, пишет 24 Канал.
К слову Песни в сопровождении оркестра и невероятные дуэты: MONATIK поразил шоу в Национальной опере Украины
Владимир Дантес и Алексей Дурнев сидели в секторе А. Знаменитости, в частности, открывались под песню "Музыка", которую MONATIK записал вместе с ними. Трек вошел в четвертый сольный альбом артиста "Вечно танцующий человек".
Дантес и Дурнев танцуют под песню "Музыка": смотрите видео онлайн
Отрываться на концертах надо так, как Дантес и Дурнев у Монатика,
– отмечают в сети.
В сети завирусилось еще одно видео с Дантесом, как он зажигает под трек "То, от чего без сознания".
Владимир Дантес отрывается на концерте MONATIK: видео из инстаграма Luda Golubitskaya
Что известно о концерте MONATIK в Национальной опере Украины?
По случаю релиза четвертого сольного альбома "Вечно танцующий человек" MONATIK ранее отыграл три концерта в Киеве: в КВЦ "Парковый" (11 февраля), в Украинском Доме (4 июля) и Дворце спорта (20 сентября). В Национальной опере Украины состоялось финальное шоу из серии.
Гости придерживались дресс-кода мероприятия – Black Tie. Среди присутствующих были Надя Дорофеева, Михаил Кацурин, KOLA, ROXOLANA, Александра Зарицкая (KAZKA), Даша Квиткова, Сабина Мусина, Екатерина Усик, Екатерина Сильченко, Василий Байдак, группа TVORCHI, Александр Педан, Екатерина Осадчая и другие.
Вместе с Jerry Heil и Джамалой MONATIK исполнил дуэтные композиции – "Вымолил" и "Зову".
На финальное шоу также пригласили Фонд Tabletochki. Они представили инициативу ко Дню Святого Николая "Поддержите детей вместе с MONATIK".