Владимир Дантес рассказал о результатах похудения. За 3 месяца певец потерял 10 килограммов.

Дантес отметил, что путь к похудению – сложный, но главное придерживаться дисциплины. Подробностями артист поделился в своем телеграм-канале, передает Show 24.

Не пропустите Владимир Дантес и Даша Кацурина разошлись после трех лет отношений, – СМИ

Еще в мае я весил 80 килограммов, в июле – уже 73, в начале августа – 70, неделю назад отравился и опустился до 68 (это ужас), сегодня снова 70,

– рассказал Владимир Дантес.

Певец подчеркнул, что правильно питаться и заниматься спортом не просто, ведь важна дисциплина.

Мотивация угасает за 2 недели. Я в режиме 3 месяц и все равно часто мне не хочется идти на тренировки, они просто вошли в привычку. Это как почистить зубы,

– признался он.

Дантес говорит, что результаты его до сих пор не устраивают, но артист доволен, что придерживается дисциплины.

Но знаете что – придет прохладная погода, наступит время тренча, кожанки и многослойности и вот тогда... Держите пирожные, макаронные изделия и хлеб под замком. Потому что я это все съем. А в мае снова начну бороться с боками,

– пошутил певец.

Владимир Дантес похудел на 10 килограммов / Скриншот с телеграм-канала певца

Кстати, недавно стало известно, что Владимир Дантес будет новым ведущим "Кто сверху?".