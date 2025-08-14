Укр Рус
Українські зірки Дантес приголомшив результатами схуднення за три місяці: скільки кілограмів втратив співак
14 серпня, 11:10
2

Дантес приголомшив результатами схуднення за три місяці: скільки кілограмів втратив співак

Марія Примич
Основні тези
  • Володимир Дантес за три місяці втратив 10 кілограмів, він важив 80 кілограмів, а тепер – 70. 

  • Співак підкреслив важливість дисципліни у правильному харчуванні та заняттях спортом.

     

Володимир Дантес розповів про результати схуднення. За 3 місяці співак втратив 10 кілограмів.

Дантес наголосив, що шлях до схуднення – складний, але головне дотримуватися дисципліни. Подробицями артист поділився у своєму телеграм-каналі, передає Show 24

Ще в травні я важив 80 кілограмів, в липні – вже 73, на початку серпня – 70, тиждень тому отруївся й опустився до 68 (це жах), сьогодні знову 70, 
– розповів Володимир Дантес.

Співак підкреслив, що правильно харчуватись і займатись спортом не просто, адже важлива дисципліна. 

Мотивація згасає за 2 тижні. Я в режимі 3 місяць і все одно часто мені не хочеться йти на тренування, вони просто увійшли у звичку. Це як почистити зуби, 
– зізнався він. 

Дантес каже, що результати його досі не влаштовують, але артист задоволений, що дотримується дисципліни. 

Але знаєте що – прийде прохолодна погода, настане час тренча, шкірянок і багатошаровості й ось тоді… Тримайте тістечка, макаронні вироби й хліб під замком. Бо я це все з'їм. А в травні знову почну боротися з боками, 
– пожартував співак. 

Володимир Дантес схуд на 10 кілограмів / Скриншот з телеграм-каналу співака

До речі, нещодавно стало відомо, що Володимир Дантес буде новим ведучим "Хто зверху?"