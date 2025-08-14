Дантес наголосив, що шлях до схуднення – складний, але головне дотримуватися дисципліни. Подробицями артист поділився у своєму телеграм-каналі, передає Show 24.

Ще в травні я важив 80 кілограмів, в липні – вже 73, на початку серпня – 70, тиждень тому отруївся й опустився до 68 (це жах), сьогодні знову 70,

– розповів Володимир Дантес.

Співак підкреслив, що правильно харчуватись і займатись спортом не просто, адже важлива дисципліна.

Мотивація згасає за 2 тижні. Я в режимі 3 місяць і все одно часто мені не хочеться йти на тренування, вони просто увійшли у звичку. Це як почистити зуби,

– зізнався він.

Дантес каже, що результати його досі не влаштовують, але артист задоволений, що дотримується дисципліни.

Але знаєте що – прийде прохолодна погода, настане час тренча, шкірянок і багатошаровості й ось тоді… Тримайте тістечка, макаронні вироби й хліб під замком. Бо я це все з'їм. А в травні знову почну боротися з боками,

– пожартував співак.

