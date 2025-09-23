Новый ведущий "Кто сверху" Дантес признался, боится ли, что его будут сравнивать с Притулой
- Владимир Дантес стал новым ведущим шоу "Кто сверху?" на Новом канале, заменив Богдана Шелудяка.
- Дантес заявил, что не боится сравнений с Сергеем Притулой, который был частью проекта 10 лет.
Вскоре на Новом канале выйдет новый 14 сезон уже культового в Украине развлекательного шоу "Кто сверху?". Новым ведущим проекта стал певец Владимир Дантес.
Он эксклюзивно для Show 24 прокомментировал свое участие в проекте. В частности, признался, боится ли сравнений от зрителей с Сергеем Притулой, который долгое время до этого был капитаном мужской команды.
Честно, не боюсь этих сравнений абсолютно. Людям свойственно сравнивать нового человека с тем, к которому они привыкли, искать знакомые образы и иметь определенные ожидания. По моему мнению, каждый ведущий имеет свой стиль подачи и каждый добавляет что-то новое от себя. И именно это добавляет изюминки в проект, и за этим интересно наблюдать зрителям,
– отметил Дантес.
Владимир добавил, что считает Сергея Притулу невероятным человеком и талантливым ведущим, которого сам обожал.
Заметим, что Притула был капитаном мужской команды в "Кто сверху?" в течение 10 лет, однако после начала полномасштабного вторжения объявил, что к развлекательному телевидению возвращаться не планирует. Об этом он в 2022 году сказал в "Экзамен. Новая реальность" на ютуб-канале Маши Ефросининой.
Кто после Сергея Притулы стал соведущим Леси Никитюк?
- Тогда мужскую команду возглавил актер и блогер Богдан Шелудяк, более известный как Буше. Он вел "Кто сверху?" в течение 2 сезонов.
- После того, как Богдан покинул проект, на его место пригласили Владимира Дантеса.
- Шелудяк рассказывал, что сейчас сосредоточен на своем бизнесе, связанном с криптовалютой