Он эксклюзивно для Show 24 прокомментировал свое участие в проекте. В частности, признался, боится ли сравнений от зрителей с Сергеем Притулой, который долгое время до этого был капитаном мужской команды.

Честно, не боюсь этих сравнений абсолютно. Людям свойственно сравнивать нового человека с тем, к которому они привыкли, искать знакомые образы и иметь определенные ожидания. По моему мнению, каждый ведущий имеет свой стиль подачи и каждый добавляет что-то новое от себя. И именно это добавляет изюминки в проект, и за этим интересно наблюдать зрителям,

– отметил Дантес.

Владимир добавил, что считает Сергея Притулу невероятным человеком и талантливым ведущим, которого сам обожал.

Заметим, что Притула был капитаном мужской команды в "Кто сверху?" в течение 10 лет, однако после начала полномасштабного вторжения объявил, что к развлекательному телевидению возвращаться не планирует. Об этом он в 2022 году сказал в "Экзамен. Новая реальность" на ютуб-канале Маши Ефросининой.

