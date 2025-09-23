Він ексклюзивно для Show 24 прокоментував свою участь в проєкті. Зокрема, зізнався, чи боїться порівнянь від глядачів зі Сергієм Притулою, який тривалий час до цього був капітаном чоловічої команди.

Чесно, не боюся цих порівнянь абсолютно. Людям притаманно порівнювати нову людину з тією, до якої вони звикли, шукати знайомі образи й мати певні очікування. На мою думку, кожен ведучий має свій стиль подачі та кожен додає щось нове від себе. І саме це додає родзинки у проєкт, і за цим цікаво спостерігати глядачам,

– наголосив Дантес.

Володимир додав, що вважає Сергія Притулу неймовірною людиною й талановитим ведучим, якого сам обожнював.

Зауважимо, що Притула був капітаном чоловічої команди в "Хто зверху?" впродовж 10 років, проте після початку повномасштабного вторгнення оголосив, що до розважального телебачення повертатися не планує. Про це він у 2022 році сказав у "Екзамен. Нова реальність" на ютуб-каналі Маші Єфросиніній.

