Він ексклюзивно для Show 24 прокоментував свою участь в проєкті. Зокрема, зізнався, чи боїться порівнянь від глядачів зі Сергієм Притулою, який тривалий час до цього був капітаном чоловічої команди.
Чесно, не боюся цих порівнянь абсолютно. Людям притаманно порівнювати нову людину з тією, до якої вони звикли, шукати знайомі образи й мати певні очікування. На мою думку, кожен ведучий має свій стиль подачі та кожен додає щось нове від себе. І саме це додає родзинки у проєкт, і за цим цікаво спостерігати глядачам,
– наголосив Дантес.
Володимир додав, що вважає Сергія Притулу неймовірною людиною й талановитим ведучим, якого сам обожнював.
Повне інтерв'ю з Володимиром Дантесом читайте в рамках проєкту "Інтерв'ю24".
Зауважимо, що Притула був капітаном чоловічої команди в "Хто зверху?" впродовж 10 років, проте після початку повномасштабного вторгнення оголосив, що до розважального телебачення повертатися не планує. Про це він у 2022 році сказав у "Екзамен. Нова реальність" на ютуб-каналі Маші Єфросиніній.
Хто після Сергія Притули став співведучим Лесі Нікітюк?
- Тоді чоловічу команду очолив актор та блогер Богдан Шелудяк, більш відомий як Буше. Він вів "Хто зверху?" впродовж 2 сезонів.
- Після того, як Богдан покинув проєкт, на його місце запросили Володимира Дантеса.
- Шелудяк розповідав, що зараз зосереджений на своєму бізнесі, пов'язаному з криптовалютою