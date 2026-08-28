"Очень досадно": народный артист Владимир Горянский пожаловался на свою пенсию

Актеру Владимиру Горянскому 67 лет, поэтому он уже официально находится на пенсии. В то же время артист продолжает работать.

В проекте "Наедине с Гламуром" он откровенно рассказал о своих пенсионных выплатах и признался, что они очень небольшие.

По словам Горянского, такая ситуация является проблемой для многих представителей творческих профессий, которые после десятков лет работы вынуждены жить на небольшие государственные выплаты.

Знаете, очень досадно, что у нас люди, выходящие на пенсию, уже оказываются обездоленными. Если артист всю жизнь работает за эту зарплату и уходит на пенсию с такой пенсией, а я даже не хочу называть ее сумму, – это ужасно,

– отметил актер.

Он добавил, что получает доплату к пенсии благодаря своему почетному званию. Как народному артисту Украины, ему начисляют дополнительные 40% к основной сумме выплат. В то же время Владимир подчеркнул, что многие его коллеги всю жизнь работали в театре или кино, но не получили государственных званий. По его мнению, таким людям особенно сложно выживать только на пенсию, если у них нет близких, которые могли бы их поддержать.

Сам актер не планирует прекращать работу. Он продолжает сниматься в кино и играть в спектаклях.

Поэтому я работаю, держу себя в форме, у меня много сил и энергии для работы,

– подчеркнул Владимир.

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К слову, Горянский – не единственный украинский артист, который говорит о небольших пенсионных выплатах. Недавно на размер своей пенсии также жаловалась известная актриса и народная артистка Украины Нина Набока.