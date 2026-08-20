Что Кличко пообещал Хейден Панеттьери перед ее смертью: раскрыты подробности договоренности

Американская актриса Хейден Панеттьери, жизнь которой трагически оборвалась в 36 лет, оставила после себя немало нерассказанных историй. Всего за несколько недель до своей внезапной смерти звезда поделилась подробностями особой договоренности с бывшим женихом Владимиром Кличко.

В подкасте Джея Шетти знаменитость откровенно рассказала о воспитании их общей 11-летней дочери Каи. Несмотря на сложный разрыв отношений и расстояние, бывшим супругам удалось сохранить теплые отношения и взаимное уважение. По словам Хейден, они с украинским боксером заключили важный договор ради благополучия своего ребенка.

"Мы пообещали друг другу, что никогда не скажем нашему ребенку плохого слова друг о друге",

– призналась актриса во время беседы с журналистом.

Интервью с Джеем Шетти / фото из инстаграма

Панеттьери подчеркивала, что это обещание имело для нее огромное значение, ведь оно основывалось на ее собственном болезненном опыте из детства. Владимир Кличко, со своей стороны, продолжает держать данное слово. В своем недавнем трогательном обращении после смерти Хейден спортсмен публично подтвердил, что всегда будет относиться к своей бывшей с уважением.

Кличко о Хейден / фото из инстаграма

Напомним, общая дочь пары родилась в декабре 2014 года. После родов американская звезда столкнулась с тяжелой депрессией, которая впоследствии сопровождалась борьбой с зависимостями. В 2018 году, стремясь защитить ребенка от психологических травм и публичных скандалов, Панеттьери приняла самое трудное решение в своей жизни – она передала полные права опеки отцу.

Владимир Кличко с дочерью / фото из инстаграма

С тех пор Кая-Евдокия постоянно проживает с Владимиром Кличко. Однако, как отмечала сама Хейден незадолго до трагедии, их материнская связь оставалась неразрывной: они регулярно общались по видеосвязи, а девочка с каждым разом все больше интересовалась жизнью своей звездной мамы.

Как оказалось, незадолго до смерти Хейден Панеттьери планировала приехать в Украину, чтобы увидеться с дочерью.

