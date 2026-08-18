Сменил фартук на платье и туфли: как сложилась жизнь Вовы Мотричука "Цилы" из шоу "МастерШеф․ Дети"

Владимир Мотричук участвовал в первом сезоне проекта "МастерШеф. Дети". Юные повара называли парня "Циля". Его харизматичный характер и яркие фразы, которые слушала вся Украина, принесли юноше популярность.

Он не выиграл проект, но дошел до суперфинала. А после его завершения появился в шоу "Взвешенные и счастливые". По условиям конкурса каждый участник стал наставником для ребенка с избыточным весом. Мотричук рассказал, что очень доволен таким опытом, ведь похудел целых на 2 килограмма за неделю. Но после этого парень исчез из публичного пространства. Далее в материале 24 Канал расскажет, что удалось выяснить о жизни Владимира и где он сейчас.

Как сложилась жизнь Вови "Цилы" Мотричука

После окончания школы парень поступил в учебно-научный институт журналистики КНУ им. Т. Шевченко. От кулинарной мечты он отказался, а свое призвание нашел именно в журналистике.

Его нынешняя должность – фэшн-журналист в изданиях Vogue UA, Skvot Mag, Artribune IT, Focus Moda. В жизни Владимира есть еще одно достижение – он заметно похудел. Во время пандемии коронавируса Мотричук сбросил целых 35 килограммов.

Как сейчас выглядит Владимир Мотричук / Фото из инстаграма

Вообще бывший кулинар живет в Европе, однако на данный момент парень приехал в украинскую столицу. В соцсетях он не отстает от модных трендов, а сам одевается в соответствии с последней модой.

Мотричук также ведет страницу в инстаграме под названием "Visual Dairy", где публикует винтажные фото и видео, пишет тексты, а также не забывает и о своих собственных оригинальных снимках. А главную страницу в инстаграме он ведет на английском и украинском языках.

Что касается личной жизни, то СМИ предполагают, что у Владимира есть девушка, однако парень публично об этом не говорил. Осталась ли кулинария для него хобби – неизвестно, ведь этим он также не делится.

К теме! На днях мы рассказывали и о победителях "МастерШеф. Дети" – как сложилась их жизнь.