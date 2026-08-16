Когда объявили кастинг на первый сезон, сотни детей по всей Украине захотели попробовать свои силы, ведь наконец-то и им представилась возможность доказать, что, несмотря на свой юный возраст, они могут быть талантливыми кулинарами. Как мы уже упоминали, всего было 2 сезона и, соответственно, 2 победителя. Ими стали: Антон Булдаков-Алюшин и Марина Литвиненко. Далее в материале 24 Канал расскажет, как сложились их судьбы после проекта.

Где сейчас Антон Булдаков-Алюшин?

Антон стал первым победителем этого проекта. Его харизматичная внешность и кулинарные способности очень понравились телезрителям.

Он вышел в финал вместе с Владимиром Мотричуком и Александром Диаманштейном.

Антон Булдаков-Алюшин / Фото издания "Лиза"

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После победы Антон отправился в кулинарную школу во Франции, где учился у лучших поваров и приобретал новые знания. Но, как выяснилось сегодня из его социальных сетей, победитель "МастерШефа" не связал свою взрослую жизнь с кулинарией.

На фото видно, что Булдаков заметно повзрослел и уже даже закончил обучение в КНУ им. Т. Шевченко по специальности "международные отношения".

Антон Булдаков-Алюшин / Фото из инстаграма

На его странице в инстаграме есть яркие фото из путешествий и отдыха с друзьями, а вот кулинария и вовсе отсутствует. Видимо, теперь это стало просто хобби, а не мечтой связать свою жизнь с кухней.

Где сейчас Марина Литвиненко?

Свое имя девушка также навсегда вписала в историю "МастерШеф2". Как только она появилась в проекте, сразу стала фавориткой многих зрителей. В финале она боролась за победу с Викторией Подлепенской и Марией Сиротой.

Марина Литвиненко / Фото издания "Лиза"

Как выяснилось, Марина сегодня строит свою жизнь не в Украине, а в Чехии. Кулинаром она также не стала, однако посвятила себя спорту и предоставляет услуги персонального тренера. На странице в инстаграме также указано, что в 2019 году она победила на чемпионате мира по каратэ.

Интересно, что девушка также позиционирует себя как модель.

Марина Литвиненко сейчас / Фото из инстаграма

Ранее мы рассказывали, как сложилась жизнь победителей шоу "МастерШеф: Профессионалы".