В соответствии с количеством сезонов было и 4 победителя. Поэтому 24 Канал расскажет именно о них, где сейчас находятся кулинары и чем занимаются.
Павел Серветник – победитель 1-го сезона
В ходе сезона молодой кулинар завоевал огромную симпатию публики именно благодаря своей целеустремленности. Более того, у Павла еще и большое сердце: ведь во время полномасштабной войны он выпекал и раздавал хлеб тем жителям Херсона, которые не оказались под российской оккупацией.
Павел Серветник / Фото "СТБ"
Сегодня победитель первого сезона живет с женой в США. В 2025 году он открыл в центре Нью-Йорка кофейню Pavlo Mochi.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
В меню – широкий выбор десертов моти, панкейков, мороженого и напитков.
Евгений Грибеник – победитель 2-го сезона
На проекте у повара был ценный багаж опыта, который и помог одержать заветную победу. После проекта он работал шеф-поваром в столичном ресторане "Фабиус", однако в 2023 году Евгений сообщил, что прекратил сотрудничество с заведением и сейчас живет в Нюрнберге.
Евгений Грибеник / Фото из инстаграма кулинара
Сейчас в информации аккаунта победителя шоу указано, что мужчина находится на Кипре. Также Евгений является преподавателем в кулинарной академии.
Элеонора Баранова – победительница 3-го сезона
На проекте у Эли была только одна цель – победа, а не дружба. Ее тактика сработала, и кулинарка навсегда вписала свое имя в список победителей программы "МастерШеф".
Элеонора Баранова / Фото из инстаграма кулинарки
Сегодня женщина живет и работает в Ницце. Набирать команду в ресторан помогал Владимир Ярославский – один из судей проекта.
Страница Элеоноры в соцсетях закрыта, но указано, что сейчас она находится в Испании. Возможно, она уехала туда по рабочим делам или на отдых.
Где сейчас Элеонора Баранова / Скриншот из инстаграма
Артем Кабулахин – победитель 4-го сезона
Сначала кулинар говорил, что пришел на проект, чтобы получить незабываемый опыт, однако как-то так сложилось, что Кабулахин стал победителем 4-го сезона.
Артем Кабулахин / Фото из инстаграма повара
Раньше Артем работал в Киеве, однако сейчас его блюда можно попробовать в Барселоне. Об этом он сообщил своему подписчику. Однако отметил, что время от времени меняет геолокацию.
Где сейчас Артем Кабулахин / Скриншот из инстаграма
Если вам интересна тема программы "МастерШеф", то также предлагаем узнать, где сейчас находятся все победители классических сезонов проекта.