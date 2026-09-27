Три брака, четвертый ребенок и жизнь в Канаде: как сложилась судьба Владимира Остапчука

Владимир Остапчук – один из тех украинских шоуменов, о чьей жизни в последние годы говорят не меньше, чем о его телепроектах. "Евровидение", популярные шоу, дубляж, три брака, трое детей и переезд в Канаду – в биографии ведущего хватило бы материала на отдельный сериал. Причем сценаристам даже особо фантазировать не пришлось бы.

27 сентября Владимиру Остапчуку исполняется 42 года. "24 Канал" рассказывает, какой была его жизнь до популярности, как он попал на телевидение, что известно о его личной жизни и где шоумен находится сейчас.

Детство и юность Владимира Остапчука



Владимир Остапчук / Фото из соцсетей



Владимир Остапчук родился 27 сентября 1984 года в Умани Черкасской области. Он рассказывал, что вырос в обычной семье: отец был офицером, а мама – учительницей. Звездных родственников, продюсеров у колыбели и готового места в прайм-тайме, как можно догадаться, не было.





Владимир Остапчук / Фото из соцсетей



После школы Остапчук поступил в Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины, где изучал филологию и английский язык. Сам ведущий в интервью рассказывал, что именно там получил хорошую языковую базу. После университета он около года преподавал английский в Уманском национальном университете садоводства. Так что до фразы "Good evening, Europe!" был еще период журналов, пар и студентов.

Как Владимир Остапчук попал на телевидение

В 2009 году Остапчук решил сменить профессию и уехал в Киев, где учился в школе дикторов СТБ. Одним из первых мест работы стал Первый автомобильный телеканал. Позже были радио, различные телевизионные форматы, работа в дубляже и кастинги, которых, по словам самого ведущего, в его карьере было немало.



Владимир Остапчук / Фото из соцсетей



Настоящий прорыв произошел в 2017 году. Остапчук вместе с Тимуром Мирошниченко и Александром Скичком стал ведущим "Евровидения" в Киеве. Свободное владение английским и опыт работы перед камерой сделали свое дело: после конкурса шоумен получил значительно больше предложений на украинском телевидении.

Впоследствии он работал в таких проектах, как "Маска", "Поют все!", "Икона стиля", "Король десертов", "Инспектор. Города", участвовал в "Танцах со звездами", занимался стендапом и продолжал работать в дубляже. То есть микрофон Остапчук уже давно использует практически во всех возможных жанрах.

Личная жизнь: три брака Владимира Остапчука

Не менее насыщенной оказалась и личная жизнь телеведущего.

Первой женой Владимира была Елена Войченко. Они поженились в 2007 году и прожили вместе более десяти лет. В браке родились двое детей – дочь Эмилия в 2013 году и сын Эван-Александр в 2018-м. В 2020 году супруги официально развелись. После начала полномасштабного вторжения Елена вместе с детьми переехала в Канаду.

Второй женой шоумена стала нотариус Кристина Горняк. Они познакомились в 2019 году, а в октябре 2020-го сыграли свадьбу. Брак продлился около двух лет – в октябре 2022 года пара развелась. После разрыва бывшие супруги еще не раз попадали в новости из-за вопроса о совместном доме под Киевом.



Владимир Остапчук / Фото из соцсетей



Впоследствии в жизни Остапчука появилась Екатерина Полтавская. Их отношения начались после второго развода ведущего, а позже пара официально зарегистрировала брак. В мае 2026 года они также устроили свадебное торжество, которое до этого несколько раз откладывали.

10 декабря 2024 года у Екатерины и Владимира родился сын Тимофей – третий ребенок шоумена. А в августе 2026 года супруги сообщили о новом пополнении: Екатерина беременна во второй раз. Таким образом, вскоре Остапчук станет отцом в четвертый раз.

Интересный поворот с Канадой

Канада в биографии Остапчука появилась далеко не в 2026 году. Еще после "Евровидения-2017" он вместе с первой женой и дочерью планировал переехать туда. Сам телеведущий тогда рассказывал об этих планах в интервью, однако после успеха на "Евровидении" получил много работы в Украине и вернулся. Почти через десять лет история все-таки получила продолжение.

Где сейчас Владимир Остапчук

В конце мая – начале июня 2026 года Владимир Остапчук вместе с Екатериной и сыном Тимофеем переехал в Канаду. Семья поселилась в Монреале. Сначала они сняли временное жилье, а впоследствии переехали в дом.

Переезд семья называла осознанной эмиграцией. Старшие дети Остапчука от первого брака также живут в Канаде, поэтому после переезда ведущий получил возможность чаще с ними видеться.

В то же время шоумен не отказался от работы ведущего и продолжает ездить на мероприятия за пределы Канады.

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