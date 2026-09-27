27 сентября Владимиру Остапчуку исполняется 42 года. "24 Канал" рассказывает, какой была его жизнь до популярности, как он попал на телевидение, что известно о его личной жизни и где шоумен находится сейчас.

Детство и юность Владимира Остапчука



Владимир Остапчук / Фото из соцсетей



Владимир Остапчук родился 27 сентября 1984 года в Умани Черкасской области. Он рассказывал, что вырос в обычной семье: отец был офицером, а мама – учительницей. Звездных родственников, продюсеров у колыбели и готового места в прайм-тайме, как можно догадаться, не было.





Владимир Остапчук / Фото из соцсетей



После школы Остапчук поступил в Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины, где изучал филологию и английский язык. Сам ведущий в интервью рассказывал, что именно там получил хорошую языковую базу. После университета он около года преподавал английский в Уманском национальном университете садоводства. Так что до фразы "Good evening, Europe!" был еще период журналов, пар и студентов.

Как Владимир Остапчук попал на телевидение

В 2009 году Остапчук решил сменить профессию и уехал в Киев, где учился в школе дикторов СТБ. Одним из первых мест работы стал Первый автомобильный телеканал. Позже были радио, различные телевизионные форматы, работа в дубляже и кастинги, которых, по словам самого ведущего, в его карьере было немало.



Владимир Остапчук / Фото из соцсетей



Настоящий прорыв произошел в 2017 году. Остапчук вместе с Тимуром Мирошниченко и Александром Скичком стал ведущим "Евровидения" в Киеве. Свободное владение английским и опыт работы перед камерой сделали свое дело: после конкурса шоумен получил значительно больше предложений на украинском телевидении.

Впоследствии он работал в таких проектах, как "Маска", "Поют все!", "Икона стиля", "Король десертов", "Инспектор. Города", участвовал в "Танцах со звездами", занимался стендапом и продолжал работать в дубляже. То есть микрофон Остапчук уже давно использует практически во всех возможных жанрах.

Личная жизнь: три брака Владимира Остапчука

Не менее насыщенной оказалась и личная жизнь телеведущего.

Первой женой Владимира была Елена Войченко. Они поженились в 2007 году и прожили вместе более десяти лет. В браке родились двое детей – дочь Эмилия в 2013 году и сын Эван-Александр в 2018-м. В 2020 году супруги официально развелись. После начала полномасштабного вторжения Елена вместе с детьми переехала в Канаду.

Второй женой шоумена стала нотариус Кристина Горняк. Они познакомились в 2019 году, а в октябре 2020-го сыграли свадьбу. Брак продлился около двух лет – в октябре 2022 года пара развелась. После разрыва бывшие супруги еще не раз попадали в новости из-за вопроса о совместном доме под Киевом.



Владимир Остапчук / Фото из соцсетей



Впоследствии в жизни Остапчука появилась Екатерина Полтавская. Их отношения начались после второго развода ведущего, а позже пара официально зарегистрировала брак. В мае 2026 года они также устроили свадебное торжество, которое до этого несколько раз откладывали.

10 декабря 2024 года у Екатерины и Владимира родился сын Тимофей – третий ребенок шоумена. А в августе 2026 года супруги сообщили о новом пополнении: Екатерина беременна во второй раз. Таким образом, вскоре Остапчук станет отцом в четвертый раз.

Интересный поворот с Канадой

Канада в биографии Остапчука появилась далеко не в 2026 году. Еще после "Евровидения-2017" он вместе с первой женой и дочерью планировал переехать туда. Сам телеведущий тогда рассказывал об этих планах в интервью, однако после успеха на "Евровидении" получил много работы в Украине и вернулся. Почти через десять лет история все-таки получила продолжение.

Где сейчас Владимир Остапчук

В конце мая – начале июня 2026 года Владимир Остапчук вместе с Екатериной и сыном Тимофеем переехал в Канаду. Семья поселилась в Монреале. Сначала они сняли временное жилье, а впоследствии переехали в дом.

Переезд семья называла осознанной эмиграцией. Старшие дети Остапчука от первого брака также живут в Канаде, поэтому после переезда ведущий получил возможность чаще с ними видеться.

В то же время шоумен не отказался от работы ведущего и продолжает ездить на мероприятия за пределы Канады.

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