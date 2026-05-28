Стильные образы и роскошная локация: Остапчуки впервые показали свадебные фото

Перед эмиграцией в Канаду Владимир и Екатерина Остапчуки устроили свадебную фотосессию в загородном комплексе Edem Resort Medical & Spa под Львовом. Вместе с супругами был их сын Тимофей.

Остапчуки впервые показали свадебные фотографии. Они опубликовали совместное сообщение в инстаграме.

Для фотосессии Екатерина выбрала роскошное платье из свадебного салона CRYSTAL во Львове из атласа и кружева. Блогерша элегантно уложила волосы, слегка их подкрутив, и сделала красивый макияж.

Владимир надел классический черный смокинг с галстуком-бабочкой и белую рубашку. Кольца Остапчуков – от украинского ювелирного бренда KOCHUT. Фотографировал супругов Сергей Мазур.

На одном из фото Остапчук позирует с сыном Тимофеем, которого Екатерина родила 10 декабря 2024 года. Родители одели мальчика в черный костюм, галстук и белую рубашку.

Владимир и Екатерина Остапчуки / Фотограф Сергей Мазур

Напомним, что Екатерина и Владимир вместе с 2022 года. 6 марта они отпраздновали 2-ю годовщину брака.

До этого Остапчук дважды был женат. Первая жена ведущего – Елена Войченко. Экс-супруги воспитывают дочь Эмилию и сына Александра-Эвана. Вторая жена – нотариус Кристина Горняк, от которой мужчина не имеет детей.

Почему и когда Остапчуки эмигрируют в Канаду?

Екатерина и Владимир начали думать о переезде в Канаду еще год назад, а окончательно приняли решение после того, как в результате российского обстрела 22 февраля пострадал дом Остапчука в коттеджном городке "Золоче" в селе Вишенки Бориспольского района Киевской области.

Ведущий является резидентом Канады. Именно там живут его дети от первого брака.

Сегодня Остапчуки уехали из Киева. Ранее Екатерина рассказывала, что они уедут из Украины 30 мая. 31-го Владимир должен провести свадьбу в Риме, и оттуда семья поедет в Канаду.