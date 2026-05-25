Актер-воин Владимир Ращук ответил, как его перевели из пехоты в штаб
Актер и военный Владимир Ращук рассказал, как ему удается совмещать службу со съемками. Также звезда сериала "Пограничники" объяснил, как его перевели из пехоты в штаб.
Ращук побывал на премьере нового украинского фильма "Крещатик 48/2", где пообщался с журналисткой проекта "Утро в большом городе".
Не пропустите Кристина Соловий впервые призналась, что встречается с военным
Владимир Ращук рассказал, что снимается в кино и посещает премьеры, когда находится в Киеве, или когда выполняет задачи на ППД (пункт постоянной дислокации).
Иногда, когда продакшину очень надо, пишут высшему руководству для того, чтобы освободили, дали такую возможность,
– добавил он.
Первые три года полномасштабного вторжения актер воевал в пехоте, а сейчас работает в штабе. Так, по словам Ращука, теперь появилось больше времени заниматься творчеством.
Заслужил. Я был почти во всех горячих точках: Рубежное, Северодонецк, Бахмут, Курдюмовка,
– ответил Владимир на вопрос, как его перевели из пехоты в штаб.
Владимир Ращук в проекте "Утро в большом городе": смотрите видео онлайн
Что надо знать о службе Владимира Ращука?
- После начала полномасштабного вторжения Владимир Ращук добровольно пополнил ряды ВСУ, присоединившись к легиону "Свобода".
- Актер стал офицером секции S3 3-го батальона "Свобода" Бригады наступления Национальной Гвардии Украины "Рубеж".
- Ращук оборонял Киевскую и Донецкую области и стал командиром батальона, а впоследствии получил звание ветерана войны.