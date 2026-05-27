Владимир Зеленский раскрыл, где сейчас живут его дети

Президент Украины Владимир Зеленским является отцом двоих детей: дочери Александры и сына Кирилла.

Во время съемок нового ток-шоу "Дома лучше" глава государства рассказал, где сейчас находятся его дети. Видео опубликовали на ютуб-канале "Офис Президента Украины".

Александра и Кирилл остаются в Украине.

Они в Украине, дома, я горжусь ими. Знаете, я все равно считаю, что лучше всего быть дома,

– заявил Владимир Зеленский.

Что Владимир Зеленский раньше говорил о своих детях?

Дочь президента и первой леди Украины, Александра, родилась в 2004 году – через год после свадьбы Елены и Владимира Зеленских.

В 2013 году в семье появился сын Кирилл.

Владимир и Елена Зеленские с сыном и дочерью / Фото из инстаграма первой леди Украины

Известно, что Александра учится на юридической специальности. Девушка стала студенткой в 2022 году.

Кирилл пока еще школьник. Ранее первая леди Украины говорила, что сын хочет в будущем стать солдатом.

Президент рассказывал, что из-за сосредоточенности на войне мало времени проводит с женой и детьми, однако очень ценит моменты, когда это удается.