Андрей Кузьменко остался в памяти украинцев как всегда позитивный человек, который вдохновляет и мотивирует. А его песни полны смыслами, которые актуальны по сей день. Атмосферный концерт "Места счастливых людей", который состоялся ко дню рождения Кузьмы, в очередной раз это доказал.

17 августа во Львове состоялось особое мероприятие, посвященное памяти Кузьмы "Скрябина". Концерт прошел в живописном и уникальном месте – Митрополичьих Садах, что на территории собора Святого Юрия. Редакция Show 24 посетила событие и расскажет, как все было.

К теме Вакарчук почтил память Кузьмы Скрябина совместным архивным фото: как они выглядели

Слушатели имели возможность под открытым небом наслаждаться лучшими песнями группы "Скрябин" в исполнении струнного состава оркестра BIGSHOW ORCHESTRA под дирижированием Романа Мачишина, рок-бэнда и солистов – Игоря Петрова и Анастасии Яценко.

Мероприятие началось с трека "Сам собі країна", получившего особое значение во время полномасштабной войны. За ней прозвучала песня "Пусти мене".

Концерт ко дню рождения Кузьмы: видео

Бас-гитарист Игорь Хомин также сольно исполнил песню "То Є Львів", а Анастасия Яценко спела "Птахи", "Говорили й курили" и "Спи собі сама". Особой энергетики и драйва добавил трек "Ти мені не даєш".

Концерт ко дню рождения Кузьмы: видео

На концерте звучали самые известные хиты "Скрябина": "Кольорова", "Моє море", "Танець пингвина", "Дельфіни", "Люди, як кораблі", "Мовчати", "Мам", "Спи собі сама", "Старі фотографіїї". Зрители подпевали и наслаждались невероятным исполнением.

Концерт ко дню рождения Кузьмы: видео

Ведущим мероприятия был Михаил Коренев. В перерывах между песнями он зачитывал цитаты Андрея Кузьменко, что отзывались каждому.

Пока мы будем сидеть и радоваться, что на моей улице не стреляют, до тех пор будет война. Я в свои 46 лет понимаю, что нейтральным быть нельзя. После восьми месяцев войны получается, что есть два параллельных мира: в одном идет война, а в другом – она не идет. Причем на территории одной страны,

– одна из цитат Кузьмы, прозвучавшая на мероприятии.

Концерт ко дню рождения Кузьмы: видео

Концерт имел и благотворительную цель. В частности, был объявлен сбор средств на FPV-дроны для 68 отдельной егерской бригады. Состоялся аукцион, а также каждый присутствующий мог задонатить.

Напоследок прозвучала легендарная композиция "Місця щасливих людей". Все зрители поднялись со своих мест, подпевая и танцуя под любимый трек. Концерт завершился громкими и продолжительными овациями для музыкантов, вокалистов и самого Андрея Кузьменко, творчество которого продолжает жить в наших сердцах.

Концерт ко дню рождения Кузьмы: видео

"Спасибо, Кузьма! С днем рождения", – такими словами завершился двухчасовой концерт памяти Андрея Кузьменко.