Андрій Кузьменко залишився у пам'яті українців як завжди позитивна людина, що надихає й мотивує. А його пісні сповнені сенсами, що актуальні донині. Атмосферний концерт "Місця щасливих людей", що відбувся до дня народження Кузьми, вкотре це довів.

17 серпня у Львові відбувся особливий захід, присвячений пам'яті Кузьми "Скрябіна". Концерт пройшов у мальовничому та унікальному місці – Митрополичих Садах, що на території собору Святого Юрія. Редакція Show 24 відвідала подію та розповість, як все було.

До теми Вакарчук вшанував пам'ять Кузьми Скрябіна спільним архівним фото: який вони мали вигляд

Слухачі мали нагоду просто неба насолоджуватися найкращими піснями гурту "Скрябін" у виконанні струнного складу оркестру BIGSHOW ORCHESTRA під диригуванням Романа Мачишина, рок-бенду та солістів – Ігоря Петрова та Анастасії Яценко.

Захід розпочався з треку "Сам собі країна", що отримав особливе значення під час повномасштабної війни. За нею пролунала пісня "Пусти мене".

Концерт до дня народження Кузьми: відео

Бас-гітарист Ігор Хомин також сольно виконав пісню "То Є Львів", а Анастасія Яценко заспівала "Птахи", "Говорили й курили" та "Спи собі сама". Особливої енергетики й драйву додав трек "Ти мені не даєш".

Концерт до дня народження Кузьми: відео

На концерті лунали найвідоміші хіти "Скрябіна": "Кольорова", "Моє море", "Танець пінгвіна", "Дельфіни", "Люди, як кораблі", "Мовчати", "Мам", "Спи собі сама", "Старі фотографії". Глядачі підспівували та насолоджувалися неймовірним виконанням.

Концерт до дня народження Кузьми: відео

Ведучим заходу був Михайло Коренев. У перервах між піснями він зачитував цитати Андрія Кузьменка, що відгукувалися кожному.

Доки ми будемо сидіти й радіти, що на моїй вулиці не стріляють, доти буде війна. Я у свої 46 років розумію, що нейтральним бути не можна. Після восьми місяців війни виходить, що є два паралельні світи: в одному йде війна, а в іншому – вона не йде. Причому на території однієї країни,

– одна з цитат Кузьми, що пролунала на заході.

Концерт до дня народження Кузьми: відео

Концерт мав і благодійну мету. Зокрема, був оголошений збір коштів на FPV-дрони для 68 окремої єгерської бригади. Відбувся аукціон, а також кожен присутній міг задонатити.

Наостанок пролунала легендарна композиція "Місця щасливих людей". Усі глядачі підвелися зі своїх місць, підспівуючи та танцюючи під улюблений трек. Концерт завершився гучними та тривалими оваціями для музикантів, вокалістів та самого Андрія Кузьменка, творчість якого продовжує жити у наших серцях.

Концерт до дня народження Кузьми: відео

"Дякуємо, Кузьмо! З днем народження", – такими словами завершився двогодинний концерт пам'яті Андрія Кузьменка.