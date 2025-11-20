П*зд*ты – плохо, – Parfeniuk обвинил другого артиста в плагиате – между ними вспыхнул скандал

Похоже, без громких разборок украинские артисты обойтись не могут. На этот раз конфликт вспыхнул между двумя молодыми артистами – Vova Cigan и PARFENIUK.

Почему начался скандал и как на него отреагировали певцы – смотрите в материале 24 Канала.

Как все начиналось?

Певец Vova Cigan на днях выпустил песню "Хованки", но клип на нее, по его словам, "снес" PARFENIUK.

Илюха, я всегда слушал твои песни, вдохновлялся твоим творчеством и даже поддерживал их в тиктоке. А ты взял и снес мой клип, ничего не сказав. Для чего ты это делаешь? Не понимаю, что тебе это дает?,

– возмутился юный артист.

Этот ролик на его странице в тиктоке за 5 дней собрал более 300 тысяч просмотров, поэтому ответ PARFENIUK не заставил себя долго ждать.

Реакция PARFENIUK на обвинения от Vova Cigan

Илья записал видео в своем инстаграме.

Вау, ты что? Не слышишь, что это моя песня? Или тебе об этом не сказали? Или ты не знаешь, что так делать нельзя? Тогда вопрос к твоей команде: Papa Music, почему вы не научили артиста, что заниматься плагиатом – это плохо? И теперь вы говорите, что не отвечаете за поступки вашего артиста, что он сам себе что-то там придумал, и ему кто-то помогает. Это ваш артист, или не ваш артист?,

– возмутился Парфенюк.

Он также рассказал, что после того, как история стала публичной, на его страницу начали массово приходить комментарии от ботов из Бангладеша и Индии. Они пытаются "приписать" ему плагиат песни Скриптонита Baby mama.

Вы думаете разрушить мою статистику, чтобы продвинуть трек Vova Cigan? Научитесь работать с артистами, не губите их карьеры. Вы же ничего не делаете для того, чтобы артист развивался. Вы должны были объяснить ему, что так не делается. П*зд*ты – плохо,

– подчеркнул Илья.

И добавил: "Имей уважение. Кто-то это придумал не для того, чтобы это когда-то сп*зд*ли."

О каком треке идет речь?

По структуре, гармонией и общим мотивом "Хованки" звучит как "Врубай" PARFENIUK, но переделана под Vova Cigan: другая мелодия, слова и звуки.

Здесь стоит упомянуть, что накануне лейбл Papa Music пожаловался на трек PARFENIUK "Врубай", потому что он якобы является плагиатом на песню "Девушка" от Quest Pistols, Wellboy и PARFENIUK. Тогда Илья заявил, что лейбла Papa Music "грязно ведет игру".