"Каждая имеет право на жизнь": Катя Осадчая, KOLA и другие звезды красноречиво напомнили о защите детей

День защиты детей в Украине раньше праздновали 1 июня. Однако в этом году президент Владимир Зеленский решил синхронизировать украинскую практику этого праздника с мировой и перенести важную дату на 20 ноября.

В 2025 Украина впервые официально празднует Всемирный день ребенка. По этому случаю ЮНИСЕФ вместе с украинскими медийными деятелями напоминают каждому о важности прав ребенка. В кампании под названием "Сегодня и всегда защищаю права ребенка в Украине" приняли участие как известные дети, так и молодежь и влиятельные люди, пишет 24 Канал.

Более 35 лет назад государства всего мира приняли международное соглашение о детстве – Конвенцию ООН о правах ребенка. С началом российско-украинской войны и особенно полномасштабного вторжения, дети в Украине ежедневно сталкиваются с различными трудностями. Защита их прав сегодня особенно важна.

Основные тезисы по этому поводу как раз и заложены в Конвенции, но, как показало исследование ЮНИСЕФ 2025 года, большинство украинцев ознакомлены с документом поверхностно. Только 11,3% из опрошенных хорошо разбираются в положениях Конвенции.

Чтобы напомнить о важности и фундаментальности Конвенции ООН о правах ребенка, известные украинцы объединились в инициативе. Лидеры мнений, ведущие, артисты и даже юные герои записали серию роликов, где делятся размышлениями и личными историями, параллельно вспоминая основные статьи Конвенции ООН.

Катя Осадчая

Телеведущая, общественный деятель и мать троих ребят подчеркнула – каждый ребенок имеет право на семью.

Насколько важно, чтобы у ребенка был свой взрослый рядом. Когда они начинают ездить на велосипеде, делятся всем сокровенным, рассказывают о своих друзьях, о первой любви, о том, насколько им сложно или радостно в жизни,

– поделилась Катя Осадчая.

Ведущая добавила, что в том случае, если родители не могут по определенным причинам заботиться о своем ребенке, то существуют различные семейные формы воспитания, в частности, усыновления.



Звезды о правах ребенка / Фото пресс-службы

KOLA

Певица рассказала о праве ребенка на жизнь, которое нельзя забирать ни в коем случае.

Каждый ребенок имеет право громко слушать музыку в своих наушниках. Право объесться черешни, чтобы рот был красным. Право смеяться со своими друзьями... Каждый ребенок имеет право на свою, незаурядную, единственную жизнь,

– отмечает KOLA.



Звезды о правах ребенка / Фото пресс-службы

Анастасия Димид

11-летняя певица и представительница Украины на Детском Евровидении-2023 напомнила о праве каждого ребенка на идентичность.

Никто не может отобрать у меня мою идентичность, мое имя, мое гражданство, пока я сама не захочу их изменить. Мои права имеют значение каждый день,

– подчеркнула Настя Димид.



Звезды о правах ребенка / Фото пресс-службы

Богдан Шевчук

Блогер высказался о важности инклюзивности. Дети имеют право на безбарьерную среду не только на улицах городов, но и в головах каждого члена общества.

Ребенок, который передвигается на кресле колесном, как вот я, имеет право заниматься любимыми хобби, вести тикток, посещать фестивали... Достойная, полноценная, безбарьерная жизнь – это право каждого и каждой, без исключения,

– поделился Богдан Шевчук.



Звезды о правах ребенка / Фото пресс-службы

К инициативе присоединилось 20 украинцев. Среди них – известные певцы, артистки, блогеры и представители власти.