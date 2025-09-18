Вчера, 17 сентября, Дональд Трамп вместе с первой леди США прибыл с государственным визитом в Виндзор в Великобритании. Сначала они встретились с принцем и принцессой Уэльскими, а потом проводили время с королем и королевой.

Перед ужином королевской и президентской чете сделали совместное фото, которое уже обсуждается в СМИ, пишет Show24.

На торжественный банкет королева Камилла выбрала темно-синее платье от Fiona Clare, низ которого украшал бисер. Ближе к локтю рукава также украсили то ли бисер, то ли камни. Общий образ Ее Величество дополнила драгоценным колье Greville Festoon от Сartier с серьгами, браслетами на обеих руках, которые были с бриллиантами и сапфирами, тиарой с бельгийскими сапфирами и бриллиантами. Макияж был сдержанным и элегантным.

Королева Камилла и король Чарльз / Фото Getty images

Мелания Трамп выбрала длинное платье прямого кроя в ярком желтом цвете с открытыми плечами от Carolina Herrera. Талию украсил широкий пояс в бежевом оттенке. От ожерелья первая леди отказалась, однако образ дополнила серьгами с зеленым драгоценными камнями, распущенными волосами и изящным макияжем.

Мелания Трамп в новом образе / Фото Getty images

Такой подбор цветов в образах Мелании и королевы Камиллы сразу вызвал фурор, ведь предполагают, что это был продуманный ход. Известно, что первая леди несколько месяцев тщательно подбирала платье именно на банкет. Кроме того, по словам чиновника Белого дома, детали по одежде всегда обсуждают заранее перед встречей, поэтому, вероятно, платья женщин, которые воспроизводят цвета украинского флага, не были случайностью, а имели четкое послание.

