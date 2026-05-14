Начался второй полуфинал песенного конкурса Евровидение, который в этом году празднует 70-летний юбилей. Сегодня зрители увидят выступление Украины, которую представляет LELÉKA с треком Ridnym.

Открыла шоу представительница Болгарии Dara.

Dara представила для Евровидения-2026 зажигательную песню Bangaranga, одним из авторов которой является греческий композитор Димитрис Контопулос – многолетний друг путиниста Филиппа Киркорова.

На сцену вместе с Dara вышли танцоры. Публика в зале встретила певицу громкими аплодисментами. Сейчас букмекеры прогнозируют представительнице Болгарии 8 место, говорится на сайте eurovisionworld.

Dara – одна из самых известных поп-исполнительниц в Болгарии. Наиболее известные песни певицы: Thunder, Call Me и Mr. Rover, они неделями возглавляли чарты. Несколько ее хитов занимали первое место в болгарском чарте Bulgarian Airplay Chart.

Песни и видео Dara собрали более 80 миллионов прослушиваний и просмотров. Она поддерживала новое поколение музыкантов как менторка в The Voice of Bulgaria в 2021 и 2022 годах.

В 2025 году артистка выпустила альбом ADHDARA.

