Представительница Болгарии, песню для которой написал друг путиниста Киркорова, выступила на Евровидении
Начался второй полуфинал песенного конкурса Евровидение, который в этом году празднует 70-летний юбилей. Сегодня зрители увидят выступление Украины, которую представляет LELÉKA с треком Ridnym.
Открыла шоу представительница Болгарии Dara. На сайте 24 Канала читайте, почему за нее украинцам не стоит голосовать.
Dara представила для Евровидения-2026 зажигательную песню Bangaranga, одним из авторов которой является греческий композитор Димитрис Контопулос – многолетний друг путиниста Филиппа Киркорова.
На сцену вместе с Dara вышли танцоры. Публика в зале встретила певицу громкими аплодисментами. Сейчас букмекеры прогнозируют представительнице Болгарии 8 место, говорится на сайте eurovisionworld.
Dara – одна из самых известных поп-исполнительниц в Болгарии. Наиболее известные песни певицы: Thunder, Call Me и Mr. Rover, они неделями возглавляли чарты. Несколько ее хитов занимали первое место в болгарском чарте Bulgarian Airplay Chart.
Песни и видео Dara собрали более 80 миллионов прослушиваний и просмотров. Она поддерживала новое поколение музыкантов как менторка в The Voice of Bulgaria в 2021 и 2022 годах.
В 2025 году артистка выпустила альбом ADHDARA.
Какие страны уже прошли в гранд-финал Евровидения-2026?
Напомним, что 12 мая состоялся первый полуфинал Евровидения-2026.
По результатам голосования в гранд-финал прошли 10 стран: Греция, Финляндия, Бельгия, Швеция, Молдова, Израиль, Сербия, Хорватия, Литва и Польша. Португалия, Грузия, Черногория, Эстония и Сан-Марино выбыли из конкурса.
В гранд-финал автоматически проходят страны Большой пятерки: Франция, Германия, Италия и Великобритания. Испания в этом году отказалась от участия из-за того, что Европейский вещательный союз (EBU) допустил Израиль. Также место в гранд-финале гарантировано стране-хозяйке, то есть Австрии.