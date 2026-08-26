Пошутил об Оскаре: Зеленский вручил награду Шону Пенну и рассмешил зал

В столице уже в шестой раз прошла престижная церемония награждения знаком отличия "Национальная легенда Украины". В этом году президент отметил не только военных и медиков, но и выдающихся представителей СМИ, шоу-бизнеса и даже голливудских звезд.

Как сообщается в социальных сетях, Владимир и Елена Зеленские лично вручили почетные награды 18 выдающимся личностям. Среди лауреатов оказались те, кто неустанно трудится ради нашей победы, поддерживает страну в тылу и на международной арене.

Шон Пенн и Зеленский / president.gov.ua

Особое внимание публики привлек американский актер и режиссер Шон Пенн. Он сильно поддерживает украинцев с самого начала полномасштабного вторжения. Во время вручения статуэтки Владимир Зеленский не удержался и остроумно подколол голливудскую звезду со сцены.

Шон Пенн на вручение "Оскара", как видите, не пришел. А на вручение премии "Национальная легенда" – пришел,

– пошутил Зеленский.

Шон Пенн в Киеве / фото из Telegram

Помимо зарубежного друга, государство отметило и наших родных знаменитостей. Почетную награду получила бессменная ведущая новостей ТСН Алла Мазур. Также президент отметил культовую отечественную рок-группу "Братья Гадюкины" – статуэтку взяли музыканты коллектива, а их покойного фронтмена Сергея Кузьминского наградили посмертно.

Эта красивая награда в виде золотого сине-желтого цветка вручается с 2021 года. Среди "легенд" этого года также оказались обладатель "Золотого мяча" Игорь Беланов, звездный шеф-повар и посол United24 Хосе Андрес, выдающиеся деятели искусства и наши несгибаемые воины.

Награда / фото из открытых источников

Шон Пенн снялся в украинском фильме "Поезд „Червона рута“", а Юрий Горбунов раскрыл подробности сотрудничества с актером.

