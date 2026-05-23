Продюсер и актер Юрий Горбунов рассказал о сотрудничестве с Шоном Пенном в комментарии для "ТСН. Гламур". Он признался, что лауреат Оскара не просил никакого гонорара за съемки в ленте.

К слову Они не остались в стороне от войны: 5 мировых звезд, которые поддерживают Украину

У нас не было гонорара. Я его гонораров не знаю. У нас была наша дружба, взаимодействие вместе с нашими стратегическими партнерами – Укрзализныцей. Его гонорара я не знаю, и слава Богу. Думаю, если бы мы платили ему гонорар, то, наверное, мы бы кино не сняли,

– признался Горбунов.

Продюсер добавил, что Шон Пенн также не требовал особого райдера. Он лишь просил о том, чтобы его не снимали другие люди.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

"Он не любит, когда он в кадре, а кто-то сбоку снимает на телефон. Мы смотрели, чтобы никто сбоку не снимал. Это весь его райдер, который нам был доступен", – поделился Горбунов.

Шон Пенн декламирует "Червону руту": видео

Когда Шон Пенн был в Украине?

В марте этого года в Лос-Анджелесе состоялась 98-я церемония Оскара. Шон Пенн одержал победу в номинации "Лучшая мужская роль второго плана". Но он пропустил мероприятие, ведь поехал в Украину.

Шон Пенн прибыл в Киев, встретился с Владимиром Зеленским. Также известно, что актер снялся в новом украинском фильме "Поезд "Червона рута". На киевском вокзале он продекламировал строки из песни Ивасюка. Лента выйдет в августе 2026 года.

Шон Пенн не остался без статуэтки. Ему вручили железный "Оскар" от Укрзализныци, изготовленный из стали вагона, который был поврежден из-за российского обстрела.