Шон Пенн не остался без статуэтки, которую должен был получить 16 марта в Лос-Анджелесе. Вместо этого ему вручили железный "Оскар" от Укрзализныци. Видео опубликовали на инстаграм-странице.
Председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский вручил Шону Пенну железную статуэтку, похожую на ту, которую получают победители Оскара. Она изготовлена из стали вагона, который был поврежден из-за российского обстрела.
Это все – настоящие сокровища, спасибо,
– ответил Шон Пенн.
Шон Пенн получил особый подарок от Украины: видео
"Спасибо за поддержку Украины, за то, что вы рядом и выбираете быть здесь вместе с нами. И эта награда не ограничивается достижениями в кино - она отмечает устойчивость, человечность и отвагу, которая держит всех нас в движении", - добавили в подписи к ролику.
Отметим, что уже не впервые Шон Пенн жертвует Оскаром ради Украины. В ноябре 2022 года он подарил одну из своих статуэток Владимиру Зеленскому – как символ веры в победу Украины, пишет BBC.
Как Шон Пенн поддерживает Украину?
- Американский актер с первых дней полномасштабного российского вторжения поддерживает Украину. Он приезжал в Киев уже несколько раз за время большой войны. 24 февраля 2022 года Шон Пенн тоже был в Украине. Он работал над фильмом о Владимире Зеленском, но вместо этого лента трансформировалась в картину о событиях войны в Украине. Премьера состоялась на Берлинале-2023.
- Также Шон Пенн сыграл в украинском киноальманасе Мирослава Слабошпицкого "Война глазами животных". Гонорар актера составлял 1 доллар – ведь по правилам Гильдии киноактеров США, он не может работать бесплатно.
- Шон Пенн снова приехал в Украину в марте этого года. Для неанонсированного визита он пропустил церемонию награждения Оскара. Шон Пенн одержал победу в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" за фильм "Одна битва за другой".