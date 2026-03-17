Соучредитель "Культурного десанта" поделился новым фото с Шоном Пенном на своей инстаграм-странице. Вероятно, Коля Серга встретился с актером по случаю его приезда в Киев.
В заметке Коля Серга поздравил Шона Пенна с очередной победой на Оскаре. Он предположил, что ни у кого не было сомнений по поводу того, действительно ли он одержит победу. Даже у самого Шона – и именно поэтому он смотрел церемонию, находясь в Украине.
Музыкант припомнил, как Киран Калкин сказал, что Пенн не присутствует зале потому что "не может" или "не хочет". Но это не совсем так.
Он не был в зале, потому что был там, где он крайне необходим. Где его поддержка помогает людям держаться, и где цена его присутствия измеряется не вспышками фотокамер и белоснежными улыбками, а верой и вдохновением людей, которые борются за место для света в мире нависшей тьмы,
– написал Коля Серга.
Коля Серга с Шоном Пенном / Фото из инстаграма Коли Серги
Военный поблагодарил Шона Пенна за поддержку от имени всех украинцев и назвал его "одним из важнейших столбов для поддержки украинского духа в мире".
Спасибо за твое огромное сердце, в котором помещаются все украинцы, и есть еще даже немного свободного места,
– подытожил Серга.
Напомним, в Украине Шон Пенн также встречался с президентом Владимиром Зеленским. Об этом лидер страны сообщил в своих соцсетях. Детали встречи не разглашаются.
Что известно о приезде Шона Пенна в Украину?
- Ночью 16 марта в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения премии Оскар. Шон Пенн одержал победу в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" за участие в фильме "Одна битва за другой".
- Но актера не было на событии. В прессе поговаривали, что актер отправился в Европу, ведь имеет запланированную поездку в Украину. Вместо престижной церемонии он выбрал поддержать украинский народ – и этот его выбор громче тысячи слов.
- Впоследствии стало известно, что Шон Пенн действительно прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Его приезд хранили в тайне.