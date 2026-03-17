Соучредитель "Культурного десанта" поделился новым фото с Шоном Пенном на своей инстаграм-странице. Вероятно, Коля Серга встретился с актером по случаю его приезда в Киев.

Интересно Не только на словах: как оскароносный Шон Пенн поддерживает Украину

В заметке Коля Серга поздравил Шона Пенна с очередной победой на Оскаре. Он предположил, что ни у кого не было сомнений по поводу того, действительно ли он одержит победу. Даже у самого Шона – и именно поэтому он смотрел церемонию, находясь в Украине.

Музыкант припомнил, как Киран Калкин сказал, что Пенн не присутствует зале потому что "не может" или "не хочет". Но это не совсем так.

Он не был в зале, потому что был там, где он крайне необходим. Где его поддержка помогает людям держаться, и где цена его присутствия измеряется не вспышками фотокамер и белоснежными улыбками, а верой и вдохновением людей, которые борются за место для света в мире нависшей тьмы,

– написал Коля Серга.



Коля Серга с Шоном Пенном / Фото из инстаграма Коли Серги

Военный поблагодарил Шона Пенна за поддержку от имени всех украинцев и назвал его "одним из важнейших столбов для поддержки украинского духа в мире".

Спасибо за твое огромное сердце, в котором помещаются все украинцы, и есть еще даже немного свободного места,

– подытожил Серга.

Напомним, в Украине Шон Пенн также встречался с президентом Владимиром Зеленским. Об этом лидер страны сообщил в своих соцсетях. Детали встречи не разглашаются.

Что известно о приезде Шона Пенна в Украину?