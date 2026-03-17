Співзасновник "Культурного десанту" поділився новим фото з Шоном Пенном на своїй інстаграм-сторінці. Ймовірно, Коля Сєрга зустрівся з актором з нагоди його приїзду до Києва.

Цікаво Не тільки на словах: як оскароносний Шон Пенн підтримує Україну

У дописі Коля Сєрга привітав Шона Пенна з черговою перемогою на Оскарі. Він припустив, що ні в кого не було сумнівів з приводу того, чи справді він здобуде перемогу. Навіть у самого Шона – і саме тому він дивився церемонію, перебуваючи в Україні.

Музикант пригадав, як Кіран Калкін сказав, що Пенн не присутній залі бо "не може" або "не хоче". Але це не зовсім так.

Він не був в залі, тому що був там, де він украй необхідний. Де його підтримка допомагає людям триматись, і де ціна його присутності вимірюється не спалахами фотокамер і білосніжними посмішками, а вірою і натхненням людей, які виборюють місце для світла у світі навислої темряви,

– написав Коля Сєрга.



Коля Сєрга з Шоном Пенном / Фото з інстаграму Колі Сєрги

Військовий подякував Шонові Пенну за підтримку від імені всіх українців та назвав його "одним з найважливіших стовпів для підтримки українського духу у світі".

Дякую за твоє величезне серце, в якому поміщаються всі українці, і є ще навіть трохи вільного місця,

– підсумував Сєрга.

Нагадаємо, в Україні Шон Пенн також зустрічався з президентом Володимиром Зеленським. Про це лідер країни повідомив у своїх соцмережах. Деталі зустрічі не розголошуються.

Що відомо про приїзд Шона Пенна до України?