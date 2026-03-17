Соответствующее видео на своей странице в инстаграме опубликовал телеведущий и кинопродюсер Юрий Горбунов. Он намекнул, что Пенн появится в новом украинском фильме "Поезд "Червона рута"".
Не пропустите Большое сердце, в котором помещаются все украинцы, – Серга показал новое фото с Шоном Пенном
В видео Шон Пенн декламирует строки из песни "Червона рута", которую написал легендарный украинский композитор Владимир Ивасюк. Ролик записывали на киевском вокзале.
Уже все, наверное, знают, что Шон Пенн прибыл в Украину. Вместо красной дорожки на церемонии Оскар, где он получил премию, Шон выбрал поездку в Украину, киевский вокзал и "Червону руту". Итак, готовьтесь, к вам уже направляется новый проект из вселенной "Поезда". Уже совсем скоро расскажем и покажем больше!,
– говорится в заметке Горбунова.
Отметим, что романтическая комедия "Поезд "Червона Рута"" выйдет в кинотеатрах 20 августа 2026 года. FILM.UA и Прототип Продакшн создали ленту специально к 35-летию Независимости Украины и 55-летию фильма-концерта "Червона рута". Продюсером фильма стал Юрий Горбунов.
В комедии сыграют Александр Рудинский, Роман Луцкий, Екатерина Варченко, Вячеслав Довженко, Станислав Боклан, Екатерина Кузнецова и другие. Также появятся участники и победители фестиваля "Червона рута", в частности Ирина Билык, Александр Пономарев, Наталья Могилевская и Олег Михайлюта (Фагот).
Что известно о визите Шона Пенна в Украину?
15 марта в театре "Долби" в Лос-Анджелесе прошла 98-я церемония вручения премии Оскар. Шон Пенн победил в номинации "Лучшая мужская роль второго плана", но мероприятие пропустил.
Позже стало известно, что актер отправился в Европу, ведь запланировал визит в Украину.
Пенн таки приехал в Киев и встретился с Владимиром Зеленским. Визит трехкратного лауреата премии Оскар не анонсировали.