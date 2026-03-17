Соответствующее видео на своей странице в инстаграме опубликовал телеведущий и кинопродюсер Юрий Горбунов. Он намекнул, что Пенн появится в новом украинском фильме "Поезд "Червона рута"".

В видео Шон Пенн декламирует строки из песни "Червона рута", которую написал легендарный украинский композитор Владимир Ивасюк. Ролик записывали на киевском вокзале.

Уже все, наверное, знают, что Шон Пенн прибыл в Украину. Вместо красной дорожки на церемонии Оскар, где он получил премию, Шон выбрал поездку в Украину, киевский вокзал и "Червону руту". Итак, готовьтесь, к вам уже направляется новый проект из вселенной "Поезда". Уже совсем скоро расскажем и покажем больше!,

– говорится в заметке Горбунова.

Отметим, что романтическая комедия "Поезд "Червона Рута"" выйдет в кинотеатрах 20 августа 2026 года. FILM.UA и Прототип Продакшн создали ленту специально к 35-летию Независимости Украины и 55-летию фильма-концерта "Червона рута". Продюсером фильма стал Юрий Горбунов.

В комедии сыграют Александр Рудинский, Роман Луцкий, Екатерина Варченко, Вячеслав Довженко, Станислав Боклан, Екатерина Кузнецова и другие. Также появятся участники и победители фестиваля "Червона рута", в частности Ирина Билык, Александр Пономарев, Наталья Могилевская и Олег Михайлюта (Фагот).

