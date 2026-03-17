Відповідне відео на своїй сторінці в інстаграмі опублікував телеведучий та кінопродюсер Юрій Горбунов. Він натякнув, що Пенн з'явиться у новому українському фільмі "Потяг "Червона рута"".

У відео Шон Пенн декламує рядки з пісні "Червона рута", яку написав легендарний український композитор Володимир Івасюк. Ролик записували на київському вокзалі.

Уже всі, мабуть, знають, що Шон Пенн прибув в Україну. Замість червоної доріжки на церемонії Оскар, де він отримав премію, Шон обрав поїздку в Україну, київський вокзал та "Червону руту". Отже, готуйтеся, до вас уже прямує новий проєкт зі всесвіту "Потягів". Уже зовсім скоро розкажемо і покажемо більше!,

– йдеться у дописі Горбунова.

Зазначимо, що романтична комедія "Потяг "Червона Рута"" вийде в кінотеатрах 20 серпня 2026 року. FILM.UA та Прототип Продакшн створили стрічку спеціально до 35-річчя Незалежності України та 55-річчя фільму-концерту "Червона рута". Продюсером фільму став Юрій Горбунов.

У комедії зіграють Олександр Рудинський, Роман Луцький, Катерина Варченко, В'ячеслав Довженко, Станіслав Боклан, Катерина Кузнєцова та інші. Також з'являться учасники та переможці фестивалю "Червона рута", зокрема Ірина Білик, Олександр Пономарьов, Наталія Могилевська та Олег Михайлюта (Фагот).

